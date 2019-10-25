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SP'den Feyzioğlu'na tepki

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanıkları Türkiye Barolar Birliği(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun savunduğu ortaya çıktı.
SP'den Feyzioğlu'na tepki

Saadet Partisi Genel Başkanlığı Basın Müşaviri Ömer Arslan, Feyzioğlu'nun sanıkları savunmasına tepki gösterdi. Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''31 Mart seçimlerinde Malatya'da iki müşahidimizin katledildiği davanın katil zanlılarını savunmak Metin Feyzioğlu'na kalmış, diyeceklerim bu kadar...'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıkması ile meydana gelmişti.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirmişti. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alınmış, yapılan soruşturma sonrasında da gözaltı sayısı artmıştı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi almıştı.

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