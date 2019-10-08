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SP'den Hükümet'e İncirlik çağrısı: Derhal kapatılmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah sözlerine tepki gösteren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümete "ABD üsleri derhal kapatılmalı" çağrısında bulundu.
SP'den Hükümet'e İncirlik çağrısı: Derhal kapatılmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine tepki gösteren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümete "ABD üsleri derhal kapatılmalı" çağrısında bulundu. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan SP'li Sevim, "Bu aziz millete kovboyluk sökmez. Kimse, istisnasız hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, hükümetini ya da bir görevlisini tehdit edemez" dedi. 

Sevim, ardından da ABD'nin bu küstahlığına karşı Hükümet'e "Başta İncirlik olmak üzere bütün ABD üsleri kapatılmalıdır" çağrısında bulundu. 

Sevim ayrıca, "Sayın Erdoğan BOP eşbaşkanlığını bıraktığını derhal açıklamalıdır" diye ekledi. 

TRUMP'IN ALÇAK TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, söz konusu paylaşımında, “Daha önce de belirttiğim gibi ve sadece yinelemek gerekirse, Türkiye benim yaptığım her şeyi, benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşmayı düşünürse, Türkiye ekonomisini tamamen imha edip yok edeceğim. (Daha önce yaptım!)” ifadelerini kullandı.

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