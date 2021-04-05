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SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'dan manipülasyon açıklaması

SPK Başkanı'ndan önemli bir açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Bir payın sadece önceki günlerde fiyatının arttığı için alınması, sizi en yüksek fiyattan alan kişi yapabilir. Bunu daima akılda tutmak gerekiyor" dedi.
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'dan manipülasyon açıklaması

SPK Başkanı'ndan önemli bir açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, açıklamasında borsa yatırımcılarını manipülasyon konusunda uyardı. 

Taşkesenlioğlu manipülasyon, içsel bilgiye dayalı işlem ya da benzeri usulsüzlükler olmadığı sürece piyasa paydaşlarının karar verdikleri pay fiyatlarına SPK'nın müdahil olmadığını ifade ederek "Bu yüzden yatırımcılarımızın, pay piyasalarında hesap ettikleri değerleme ve şahsi beklentilerine göre işlem yapmaları gerek. Yatırımcıların kendi yatırım tercihlerinin sonucunda kar veya zararla sonuçlanan işlemlerde SPK'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır." diye konuştu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dünya çapında yatırımcı algısı ve davranışlarındaki değişiklik dikkati çekerken, borsaya giriş yapan yatırımcı sayısının her geçen gün arttığı görülüyor.

Salgın sürecinde evde çalışılmasının yanı sıra gelişen teknolojiyle birlikte sermaye piyasalarında işlem yapmanın kolaylaşması, halka arzlarda sağlanan yüksek getiriler ve faizlerin düşük seyri de yatırımcı sayısındaki artışı destekledi.

Sermaye piyasalarındaki derinleşmeyi ve tasarruflardaki artışı destekleyen bu durum, her ne kadar pozitif karşılansa da manipülatörlerin boş durmayarak yatırımcıları tuzağa düşürmek için farklı yöntemlere başvurması dikkati çekti.

Manipülatörlerin özellikle küçük yatırımcının tecrübesizliğinden faydalanarak "kısa sürede borsadaki parasını katlama" taahhüdü ile yatırımcıları yanlış yönlendirdiğine işaret eden uzmanlar, SPK ve Borsa İstanbul'dan yapılan uyarılara kulak verilmesi ve profesyonel destek alınması gerektiğini ifade ediyor. 

 

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