  • BIST 1.114
  • Altın 474,745
  • Dolar 7,5364
  • Euro 8,9308
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

SPK borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

Borsada işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek para cezasında üst limit 50 bin TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı.
SPK borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmelikte yer alan "Disiplin cezalarının çeşitleri", "Disiplin cezalarını gerektiren fiiller" ve "cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümler" bölümlerinde değişiklik yaptı.

SPK'nın "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmelik"inde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek disiplin cezalarındaki para cezasında üst limit artırıldı. Daha önce "10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar para cezası", yeni değişiklikle birlikte "10 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar para cezası" olarak düzenlendi.

Yönetmelikte disiplin cezalarını gerektiren fiillere yeni fıkralar eklendi. Bu fiiller şöyle sıralandı:

"Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak. Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak."

Ayrıca bu fiillerin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası tutarı da 50 bin TL'den az olamayacak.

Cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümleri içeren 54. maddenin üçüncü fıkrası, "İlgililer hakkında 52. maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların verilmesi ya da 53. maddede sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde, durum en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir." şeklinde değiştirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜİK-En yüksek kâr imalatta, en çok zarar eğitim sektöründe17 Eylül 2020 Perşembe 12:27
  • Bakan Albayrak: Sonuna kadar arkasındayız17 Eylül 2020 Perşembe 12:07
  • Dolar Fed sonrası yön arıyor, euro sert düştü17 Eylül 2020 Perşembe 09:36
  • Fed Başkanı Powell'dan 'faiz oranı' açıklaması17 Eylül 2020 Perşembe 09:09
  • Fed faiz oranını sabit tuttu17 Eylül 2020 Perşembe 09:08
  • Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı16 Eylül 2020 Çarşamba 15:09
  • Hazineye ait tarım arazileri topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanacak16 Eylül 2020 Çarşamba 11:44
  • Yastık altı altınlar bankada değerlenecek hem ülke hem vatandaş kazanacak16 Eylül 2020 Çarşamba 11:43
  • Atık motor yağları etkin takip sayesinde geri kazanılacak16 Eylül 2020 Çarşamba 11:42
  • Dolar düşüşe geçti16 Eylül 2020 Çarşamba 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti