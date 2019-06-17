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SP'li Gündoğan'dan askerlik tepkisi: Bu farkı bilmeyenden idareci olmaz!

SP'li Prof. Mete Gündoğan, son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmelerin önemine işaret ederek "Böyle bir durumda erken asker terhis etmek ehem ile mühim farkını bilmemek demektir. Bu farkı bilmeyenden idareci olmaz!" dedi.
SP'li Gündoğan'dan askerlik tepkisi: Bu farkı bilmeyenden idareci olmaz!

Milli Görüş camiasının tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Mete Gündoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin olarak AK Parti iktidarına tepki gösterirken, çarpıcı bir iddiada bulundu. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gündoğan, son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmelerin önemine işaret ederek "Böyle bir durumda erken asker terhis etmek ehem ile mühim farkını bilmemek demektir. Bu farkı bilmeyenden idareci olmaz!" dedi.

Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın paylaşımı aynen şöyle:

"Kimse ahmak değil.
Bölgemizde olanları ve olabilecek olanları okuyor ve görüyoruz.
Böyle bir durumda
erken asker terhis etmek
ehem ile mühim farkını
bilmemek demektir.
Bu farkı bilmeyenden idareci olmaz!
Bütün bunları görüp de
konuşmayan
sizler dilsiz şeytanlarsınız.
Tüh size."

Öte yandan, Prof. Gündoğan bir diğer paylaşımında da "Askeri güçlü olan devletler güçlü olur. Maliyetler bahane edilerek para-kredi sistemi değiştirilir, askerlik kanunu değil" yorumunda bulundu.

 

 

 

 

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