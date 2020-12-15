SP’li Sevim’den Hazine yardımı alan partilere hibe çağrısı

SP GİK Üyesi Abdullah Sevim, Hazine’den her yıl seçim yardımı alan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP’ye “2021 yılı için alacağınız 500 milyon lirayı, ekonomik durumu bozulan vatandaşlarımıza hibe edin” çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu(GİK) Üyesi Dr. Abdullah Sevim, Hazine’den her yıl oyları oranında seçim yardımı alan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP’ye “2021 yılı için alacağınız 500 milyon lirayı, ekonomik durumu bozulan vatandaşlarımıza hibe edin” çağrısında bulundu.

Abdullah Sevim yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde zaten kötü olan ülke ekonomisinin daha da kötü bir hale evrildiğini, ciddi bir ekonomik kiriz yaşandığını belirterek, “Hükümet bazı paketler açıklıyor ancak yeterli olmuyor. İktidar yaptıklarını anlatıyor, muhalefet ise yapılması gerekenleri. Bu karmaşada siyasi partilerimize ben de bir öneride bulunmak istiyorum. AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti, önümüzdeki yıl toplamda 500 milyona yakın Hazine yardımı alacaklar. Gelsinler, sadece 2021 için alacakları bu yardımı, ekonomik durumu bozulan vatandaşlarımıza hibe etsinler” dedi.

VATANDAŞIN CEBİNDEN VERMEK KOLAY

SP GİK Üyesi Sevim şöyle devam etti: “Bütçeden, yani aslında vatandaşın cebinden, verdikleri ya da verilmesini istediklerini ifade ederken, çok veren maldan az veren candan misali, bir kez de kendi imkanlarını milletimiz için seferber etsinler. Hem bir yıl yardım almamakla bir şey olmuyor. Biz 18 yıldır milletimizin desteğiyle ayakta duruyoruz. Emin olun böylesi çok daha huzurlu oluyor.”

2021 yılı için hangi parti ne kadar Hazine yardımı alacak?

AK PARTİ: 209 MİLYON, CHP: 111 MİLYON, HDP: 57 MİLYON, MHP: 54 MİLYON, İYİ PARTİ: 48 MİLYON

Siyasi Partiler Kanunu'na göre, belli bir oy oranı üzerinde oy alan siyasi partilere Hazine'den seçim yardımı yapılıyor. Kanuna göre, son genel seçimde seçim barajını aşan partilere, 2021 bütçe teklifinde 1 trilyon 82 milyar 29 milyon lira olarak belirlenen genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2’si kadar, yani 481 milyon 790 bin lira ödenek sağlanacak.

Partilerin genel seçim sonrasında, YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülerek her yıl verilen ödenekten en büyük payı, AK Parti alacak.

Yardımın 209 milyon 304 bin liralık kısmını son genel seçimde yüzde 42,5 oy alan AK Parti, 111 milyon 369 milyon lirası yüzde 22,6 oy alan CHP’ye, 57 milyon 550 bin lirası yüzde 11,7 oy alan HDP’ye, 54 milyon 588 bin lirası da yüzde 11,1 oy alan MHP’ye verilecek. Parti yardımlarından genel seçimlerde yüzde 3’ten fazla oy alan partiler de pay alıyor. Bu kapsamda, son genel seçimde yüzde 9,96 oy alan İYİ Parti de, barajı aşan partilerden ayrı hesaplanan, 48 milyon 979 bin liralık Hazine yardımını almaya hak kazanacak. İYİ Parti’ye verilecek yardımla birlikte, ödenecek Hazine yardımları 481 milyon 790 bin lirayı bulacak.

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