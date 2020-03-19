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SON DAKİKASpor Bakanı Kasapoğlu saat 17.00'de açıklama yapacak
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Spor Bakanı Kasapoğlu saat 17.00'de açıklama yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası saat 17.00'de açıklama yapacak.
Spor Bakanı Kasapoğlu saat 17.00'de açıklama yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamada bulunacağı bildirildi.

Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla Ankara'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Kasapoğlu'nun, toplantının ardından saat 17.00'de açıklama yapacağı belirtildi.

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