Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Maçlar seyircisiz mi oynanacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Muharre Kasapoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında açıklamalar yaptı.

Kasapoğlu'nun sözleri şöyle;

Mart ve Nisan aylarında gerçekleşecek 80'den fazla organizasyon ertelemiş bulunuyor. Listeyi birazdan paylaşacağız.

Spor tesislerimiz, havuzlarıyla, stadlarıyla dezenfekte noktasında başta sporcularımız, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve bu bilgiye yönelik olarak da ilgili dezenfektanların temin edilmesi sürecinin de uygulamayla birlikte yürütülmesi de bu manayla devam ediyor.

Konuları anbean takip edip sizleri bildireceğiz. Olumlu gelişmelerde tarihleri öne alabiliriz. Olumsuz durumlarda süre uzayabilir.

Liglerin ertelenmesi veya seyircisiz oynanması gündemimizde olan bir şey değil.