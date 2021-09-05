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Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına giren öğrenciler, 100 ve 800 metre etaplarını koştu. Atletizm pistinde 800 metre koşusunda fenalaşan öğrencilere, sağlıkçılar ve öğretim görevlileri yardımcı oldu.
Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav

Yüksek öğretime geçiş sınavında temel yeterlilik testinden baraj olarak belirlenen 150 puan ve üstünü aldıktan sonra Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni tercih eden 500 öğrenci özel yetenek sınavına katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Necip Fazıl Kishalı, özel yetenek sınavıyla futbol, atletizm, hentbol, basketbol, güreş, basketbol ve voleybol branşlarına 130 öğrenci alacaklarını bildirdi. Bu dönemde merkezi yerleştirme sınavıyla rekreasyon ve spor yönetimi bölümlerine de öğrenci kaydedileceğini belirten Kishalı, fakülteye toplam 290 öğencinin kabul edileceğini söyledi. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekraasyon ile 7 ayrı branşta alınacak 130 öğrenci arasına girmek isteyen gençler, sabah erken saatlerden itibaren Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki atletizm pistinde ter döktü.

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ÖNCE 100, SONRA 800 METRE KOŞTULAR

Kamera, fotofiniş teknolojisinin kullanıldığı sınava katılan öğrenciler, 100 ve 800 metrelik etapları en iyi dereceyle bitirmek için koştu. Önce 100 metre koşusunun tamamlayan öğrenciler, 800 metrelik etapta zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü Erzurum'da önce kız öğrenciler 800 metre koşusu için piste çıktı. Startla birlikte koşuya başlayan öğrenciler, bitiş çizgisine önce varmak için mücadele etti. Yarışı bitirdikten sonra derecelerini belirten kartları alan öğrenciler, dinlenmek için de kendilerini pist ve çimlere bıraktı. Fenalaşan öğrencilere yarışma için görevlendirilen sağlık ekibiyle fakültenin öğretim görevlileri yardımcı oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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