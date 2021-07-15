Spor camiasından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları

Federasyonlar ve kulüpler, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle mesaj yayınladı.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle:

"Türkiye, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 günü emsali görülmemiş, alçak bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır.

Hain terör örgütü, o karanlık gecede, milli ordumuza ait silahlarla 251 vatandaşımızı şehit etmiş, Gazi Meclisimize bomba atmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp dikta rejimini tesis etmek istemiştir.

Bu alçak darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki demokrasi ordumuz tarafından bertaraf edilmiştir.

15 Temmuz'da tüm dünya milletimizin yüksek karakterine bir kez daha tanıklık etmiş, bizlere sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu göstermiştir.

Futbol ailemiz de, demokrasi direnişinde devletimizin yanında yer almış, darbelere karşı durmuştur.

Ülkesine ihanet edenler bir kez daha bilmelidir ki, kahraman milletimizin iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.

Kanıyla ve canıyla vatanını koruyarak, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bizlere miras bırakan kahramanlarımızı unutmadık ve hep kalbimizde yaşatacağız.

Bu vesile ile tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"15 Temmuz, genç, yaşlı, kadın, erkek tek vücut olarak; milli birliğimize, bağımsızlığımıza kasteden hainlere karşı demokrasi destanı yazdığımız şanlı bir tarih, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.

Bundan 5 yıl önce FETÖ'nün alçak darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiş; meydanlara dökülen milyonlar hiçbir kuvvetin özgürlüğümüze, egemenliğimize zarar veremeyeceğini bir kez daha haykırmıştır.

Bu düşüncelerle, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Vatanları için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum."

VOLEYBOL FEDERASYONU

"15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir.

Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz."

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ

"Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bekasını tehdit eden hain darbe girişimine karşı koyarak; Türkiye Cumhuriyet'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını tüm dünyaya haykırmıştır.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

GALATASARAY KULÜBÜ

"Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

FENERBAHCE KULÜBÜ

"FETÖ adlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da tüm ülkemize yönelik yaptığı darbe girişiminin 5. yılında;

Bu hain plana izin vermeyen, canları pahasına dik durarak bu tuzağı sona erdiren milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Her zaman ülkesinin emrinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dile getiriyoruz ki;

Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak; FETÖ ve benzeri terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır.

FETÖ'nün sahnelediği kumpaslardan kendi lehlerine fayda sağlamaya çalışanlara hiçbir zaman geçit verilmeyecektir.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Temmuz Kumpasının 10.yıl dönümü vesilesiyle Başkanımız Ali Koç'a gönderdiği mektupta dile getirdiği,

"FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişiminin, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğradığı, bu terör örgütünün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, kulübümüzün yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı olduğu" gerçeğini de bir kez daha vurguluyor;

Ülke olarak FETÖ'yü binlerce kez lanetlediğimiz darbe girişiminin 5.yılında, terör örgütünün Fenerbahçemize karşı giriştiği kumpası hala destekleme cüretinde olanlara 'durdukları yerin terör örgütünün yanı olduğunu' bir kez daha hatırlatıyoruz."