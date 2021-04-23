Spor camiasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Spor federasyonları ve kulüpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında milli oyuncuların çocukluk fotoğraflarının yer aldığı bir görüntü paylaşılıp, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan 'Bizim çocuklar'. Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu güzel günü neşeyle kutluyoruz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesindeki mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Milli egemenliğin sembolü TBMM’nin kuruluş yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Tüm dünyaya örnek niteliğinde olan bu anlamı günün 101. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

Kulüp mesajları

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabında 23 Nisan, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin güvencesi çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyaya ve ulusumuza kutlu olsun." denilerek kutlandı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından ise Fenerbahçeli futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların çocuklar için hazırladığı hediye paketlerinin görüntüsü paylaşılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Atamızın izinde, geleceğin feneri çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün internet sitesindeki mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yıldır aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli unsuru olarak dimdik ayakta durmaktadır. Gazi meclisimizin kuruluş gününün aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olması, başta ülkemizdeki olmak üzere tüm dünyadaki çocuklara verdiğimiz kıymeti simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır."

Çocukların millete faydalı bireyler olarak yetişmeleri için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor, bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle yad ediyorum."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin en önemli, en değerli günlerinden biri olan 23 Nisan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü tüm dünyaya güçlü bir şekilde seslendirdiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı Cumhuriyet meşalesi 23 Nisan 1920’den bugüne dek hiç sönmemiş ve sonsuza dek sönmeyecektir. O meşale bizim önümüzü aydınlatan, bize yol gösteren meşalenin ta kendisidir. 101 yıldır büyük coşkuyla kutladığımız 23 Nisan’ı yaşadığımız olağanüstü şartlar nedeniyle bir arada kutlamaktan mahrum kalsak da aynı duygu ve heyecanı ilk günkü gibi devam ettiriyoruz. Bizler bu egemenliğin kolay kazanılmadığını unutmuyor; yegane görevimizin Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sonsuza dek yaşatmak olduğunu biliyoruz."