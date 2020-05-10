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Spor camiasından Anneler Günü mesajı

TFF, TVF, THF, Galatasaray ve Fenerbahçe Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Spor camiasından Anneler Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), internet sitesinde yer alan mesajda, "Bizlere daima koşulsuz sevgi, sınırsız özveri ve emsalsiz şefkat gösteren, yaşamımızdaki vazgeçilmez varlıklarımız olan saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü'nü en içten şekilde kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki Anneler Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, en değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden Anneler Günü dolayısıyla paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere bugün aramızda olmayan annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız!"

Türkiye Voleybol Federasyonu
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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