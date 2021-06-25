Altındağlı gençler için spor dolu yaz tatili başladı. Altındağlı gençler futbol, voleybol ve basketbol branşlarına büyük ilgi gösterdi.

Her yaz Altındağlı gençlerin büyük ilgi gösterdiği Yaz Spor Okulları kapılarını açtı. İlk olarak Karapürçek Mahallesi Piri Reis ve Sezai Karakoç Gençlik Merkezlerinde açılan Yaz Spor Okulu, Temmuz ayında diğer merkezlerde de Altındağlı çocukları sporla buluşturacak. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarının büyük ilgi gördüğü Yaz Spor Okulu’nda, hentbol, okçuluk, yüzme, karate gibi branşlarda da kursların açılması planlanıyor.

VERİMLİ YAZ TATİLİ

Altındağ Belediyesi'ne bağlı yaz okullarında gençler ve çocukların tatillerini kültür, sanat ve sporla dopdolu geçirmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yaz okullarımızdan her yıl binlerce öğrenci faydalanıyor. Altındağlı çocuklarımızın yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi için her tür imkanı sağlıyor, hiçbir detayı gözlerden kaçırmıyoruz” dedi. Başkan Balcı “İlk olarak Karapürçek’teki 2 gençlik merkezimizde futbol, basketbol ve voleybol kurslarımızı başlattık. Kurslara büyük ilgi gösterildi. Önümüzdeki haftalarda diğer merkezlerimizde, başka branşlarda spor kurslarını da devreye sokacağız inşallah...” ifadelerini kullandı.

SPOR KURSLARINA ÇAĞRI

“Sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, doğru yerlere yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” diyen Başkan Balcı, tüm çocukları yaz spor okullarından faydalanmaya çağırdı.

