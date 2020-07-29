Spor için dev yatırım 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kalaba Mahallesinde yeni yapılan Fırat Çakıroğlu Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Altınok, “Bu yıl spora yaptığımız yatırım 50 milyon TL değerindedir. Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla Spor Toto Teşkilatı ile birkaç gün önce yeni bir protokol imzaladık ve Keçiören'e çok amaçlı, 10 buçuk milyon TL değerinde bir spor merkezi daha inşa edeceğiz” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Mahallesinde inşa edilen ve içerisinde basketbol sahası ve halı saha bulunan Fırat Çakıroğlu Parkı’nın açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“CUMHURİYET KULEMİZİN AÇILIŞINI 2021’DE YAPACAĞIZ”

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Keçiören'de hizmetler tam gaz devam ediyor. Kalaba Kent Meydanımızı dünyanın en güzel meydanı yapıyoruz. Burada ses, ışık ve müzik gösterisi yapacağız. Aynı zamanda burayı bir bitki cenneti yapacağız. Böylesine bir güzel eseri Başkent’imize ve Keçiören’imize kazandırmış olacağız. Cumhuriyet Kulemizin ihalesini de yaptık, onun da yapımına devam ediyoruz. Rabbim nasip ederse 2021 yılında da kulemizin açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“HALI SAHALARI ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ”

Altınok, Keçiören’in birçok noktası için hazırlanan projelerin yapımına başlandığını, yeni projelerin ise ihale aşamasında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şehrimizin her bir köşesine birçok hizmet için ihalelerimizi yapıyoruz. Projelerimize bir yandan başladık bir yandan da yenilerini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla Spor Toto Teşkilatı ile bir protokol imzaladık ve Keçiören'e çok amaçlı 10 buçuk milyon TL'lik yeni bir spor merkezi kuracağız. Bu spor tesisimiz için imzaları attık. Bağlum Stadı ise ihale aşamasında. Profesyonel liglerin de yapılabileceği çok amaçlı bir stadyumu da yine kentimize kazandıracağız. Bu yıl spora yaptığımız yatırım 50 milyon TL’dir. Yeni yürüyüş yolları, bisiklet yolları, halı sahalar ve diğer spor alanlarımız da bunun içerisindedir. İlçemizde halı sahalarını ücretsiz yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Keçiören daha güzel, daha temiz ve daha güvenli olacak.”

“BİZ DEZENFEKTANI 17 TL’YE MÂL EDEREK ÜRETTİK, BAŞKALARI 74 TL’YE SATIN ALDI”

Başkan Altınok, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Keçiören Belediyesi olarak topyekûn çalışma yürütüldüğüne, maske ve dezenfektan üretimi ve dağıtımı ile de vatandaşın her zaman yanında olunduğuna dikkati şu bilgileri verdi:

“Bu yıl kurban kesim alanımızı faaliyete geçirmedik. Çünkü pandemi sürecinde sosyal mesafenin korunması çok önemli. Bu alanlarda bunu sağlamak güç olacağından 15 semt pazarımızı kurban kesim alanı olarak hizmete sunduk. Burada asıl amacımız insanlarımızın sağlığını korumaktır. Sağlığı korumak farzdır. Semt pazarımızda temizlik, sosyal mesafe alanlarının korunması gibi hususları da kontrol edeceğiz. Bu virüs atom bombasından daha tehlikeli. Temizlik, maske ve mesafe kurallara uymamız lazım. Dünyada pandemi patlak verdikten sonra Türkiye’de ilk maske üretimi yapan belediye Keçiören Belediyesidir. İlk dezenfektan üretimi yapan belediye de yine Keçiören Belediyesidir. Maske para ile satılmadığından biz ürettiğimiz maskelerinizi her gün çarşıda, pazarda, sokaklarda vatandaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte dezenfektanın litresi 70 ila 80 liraya çıktı, biz litresini 17 lira maliyetle ürettik. Ama bunu birçok belediye 74 liraya aldı.”

“KİMİ DAĞDA, KİMİ BAĞDA, BİZ VATANDAŞIMIZIN ARASINDAYIZ”

Geçmişte olduğu gibi bugün de vatandaşın arasında olmayı sürdüreceğini belirten Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sosyal medyada yazılıp çiziliyor, birçok belediye başkanımız vatandaşın arasında yok. Vatandaşın derdi nedir, problemi nedir, talebi nedir bilen yok. Herkes canını kurtarma sevdasıyla kimi bağda kimi dağda. Onlara da saygı duyarız ama Altınok gece gündüz demeden sokaklarda, vatandaşın arasında, onların sağlığı için üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Bende mesai mefhumu yoktur. Cumartesi ve Pazar da aralıksız çalışırım. Kamu kurumlarımız zor zamanlarda vatandaşımızın yanında olmalı. Pandemi var kapıya kilit vurduk, arazi olalım, canımızı kurtaralım gibi bir anlayış söz konusu olamaz. Vatandaşın canını kim kurtaracak diye düşünmemiz lazım.”

“FIRAT, MİLLETİ İÇİN SEVDALARI OLAN GENCİMİZDİ”

Altınok konuşmasında, parka ismi verilen Fırat Çakıroğlu için de bir parantez açarak, “Parkımıza Fırat Çakıroğlu ismimi verdik. Fırat Çakıroğlu ülkesi devleti milleti için sevdaları olan, Ege Üniversitesinde okuyan bir gencimizdi. Fırat Çakıroğlu'nun bir anısı var ki, arkadaşlarına, ‘Gün gelecek benim adımı Türkiye duyacak, benim adım yaşayacak’ diyor. Olacaklar kalbine doğmuş. Biz de şehidimizin ismini parkımızda yaşatıyoruz” dedi.