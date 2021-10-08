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Spor Kompleksi Temeli Atıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi’nde gerçekleştirilen spor kompleksi temel atma törenine katıldı. 
Spor Kompleksi Temeli Atıldı

Başkan Altınok, Keçiören sınırları içinde bulunan her bir yatırımı desteklediklerini belirterek, spor kompleksinin yapımında emek veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Başkan Altınok temel atma töreninde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Uygulama Daire Başkanı Salih Kablan, İnceleme Değerlendirme ve Raporlama Daire Başkanı Teyfik Gök ve beraberindeki heyet ile birlikte beton mikserinin butonuna basarak spor kompleksinin ilk betonunu attı. 

“EN ÇOK SPOR TESİSİNİN YAPILDIĞI DÖNEMİ YAŞIYORUZ”

Türkiye’deki spor yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye`de en çok spor tesisinin yapıldığı dönemi yaşıyoruz.  Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Spor alanında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını şehrimizden çıkarmak için tesisleşme anlamında büyük yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 milyon liralık spor yatırımımız vardı. 2021 yılı tamamlandığında 80 milyon TL’lik spor yatırımı yapmış olacağız. Bu kapsamda Keçiören’imize 5 adet daha kapalı spor tesisi kazandıracağız. Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızı da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile işbirliği yaparak yeniledik. Halı sahalarımızı ücretsiz hale getirdik.” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl spor kompleksinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sporun ve insan sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünerek temelini attığımız Gülhane Külliyemizdeki Spor Kompleksimizin akademik ve idari kadromuz, öğrencilerimiz ve başkentimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.” diye konuştu. 

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