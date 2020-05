Spor salonlarını ve antrenman sahalarını evlerine taşıdılar

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyup zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmama kararı alan sporcular evlerinde spor yapmaya başladı.

10 Mart 2020 tarihinde birçok ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile tanışan Türkiye, kamusal alanda ve sivil yaşamda bazı tedbirler aldı.

Ülkedeki bütün spor faaliyetlerinin bir sonraki karara kadar durdurulmasından sonra sporcular da bu tedbirlere uyup zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmama kararı alarak evlerinde spor yapmaya başladı.

AA muhabiri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salon ve antrenman sahasını kullanamayan bir çok daldan sporcunun evdeki faaliyetlerini görüntüledi.

''Oturduğum yerden dünya kupası şampiyonu oldum''

39 yaşındaki Milli Cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirusün (Kovid-19) yayılması esnasında Artistik Cimnastik Dünya Kupası finalleri için Azerbaycan'da bulunduğunu anımsattı.

Azerbaycan'da finallerdeyken salgın nedeniyle gece yarısı yurda dönmek zorunda kaldığını belirten Şamiloğlu, ''Azerbaycan'da iptal olan final mücadelesi yerine elemeler nihai sonuç sayılınca, oturduğum yerden dünya kupası şampiyonu oldum.'' dedi.



Salonların kapanmasına dair genelge yayınlandığında dışarıda koştuğunu belirten Şamiloğlu, ''Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda ise evde lastik çalışmaları, takoz ile özel cimnastik çalışmaları ve kapıya monte ettiğim bar ile kuvvet hareketleri çalışmalarını ifa ediyordum.''dedi.

Türkiye'de sürecin başlamasıyla yardım faaliyetlerine katıldığını aktaran Şamiloğlu, ''Sporcusu olduğum EGO Spor Kulübünün tüm sporcu ve yöneticileriyle beraber Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım faaliyetlerine katıldık. Tonlarca koliyi sırtlanarak yardımların ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmasında pay sahibi olduk.'' diye konuştu.

Kendisi için bu süreci faydalı geçirdiğini söyleyen Şamiloğlu, ''Mayıs ayında Avrupa Şampiyonası sonrası sporu bırakmayı planlıyordum. Fakat süreç sporumu bırakmayı biraz daha ertelememe sebep oldu.'' ifadelerini kullandı.

Evdeki antremanların profesyonel antremanların yüzde onunu bile karşılamadığını belirten Şamiloğlu'' Belki de bu süreç sporu yavaş yavaş bırakmama, yeni hayatıma daha kolay adapte olmama sebep olacaktır.'' diye konuştu.

Bu süreçte insanların zorlu yaşamlarına daha iyi tanıklık ettiğini söyleyen Şamiloğlu, şöyle devam etti:

''Emeklerimizin peşinde koşarken hayatın başka bir şekilde aktığını görmek en büyük kazanımlarımdan biri oldu.Bu sürecin zorluklarını dünyadaki her sporcu hemen hemen eşit düzeyde yaşadı. Elbette evdeki çalışmalar profesyonel sporcuların hedefleri için büyük bir artı sağlamadı fakat sporcular için bir gerçek daha var ki her artı çok kıymetlidir. Bu süreçte sporcular motorik özelliklerinden ne kadar az kayıp yaşarsa toparlanma süreci o kadar kısa olacaktır. Sporcu kardeşlerime en büyük tavsiyem motivasyon ve inançlarını hep yükseklerde tutmalarıdır.''

''Evde kalmak hastanede kalmaktan iyidir''

38 yaşındaki milli boksör Şennur Demir de ailesinin Bartın'da olduğunu ve bu süreçte Ankara'da tek başına kaldığını belirterek, ''Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması esnasında İngiltere’de olimpiyat kota maçlarındaydık çok iyi hazırlanmıştık fakat maçlar 4. gününde virüs nedeniyle iptal edildi. Biz de devletimizi tahsis ettiği uçak ile ülkemize döndük.'' dedi.

Bu dönemin kendisine, özgürlüğün ve sağlığın ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini ifade eden Demir, ''Özellikle benim için zor bir dönem, ailem, memleketim Bartın’da. Ben de Ankara’da tek başıma kaldım. Kamplardan dolayı yaklaşık 3 aydır onları göremiyordum. Şimdi de virüs araya girince bu hasret uzadı da uzadı.'' diye konuştu.



İngiltere dönüşü kendini 14 günlük karantina sürecine aldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

''14 günlük karantina sürecinin ardından yine evimizde kalarak, evdeki eşya ve materyalleri kullanarak formumuzu korumaya çalışıyoruz. Bu dönemin bizim için zorluğu da hata yaptığın, tekniğini bozduğun zaman ya da moralin bozulduğunda seni motive edecek ya da hırslandıracak, hocanın, antrenörünün ve takım arkadaşının olmaması. Sporculara önerim ne kadar sıkılsak da dışarıya çıkmak için can atsak da evde kalmak hastanede kalmaktan güzel. Evimizde de kendimizi eğlendirecek ya da antrenman yapmamızı sağlayacak yeni antrenman metodları geliştirebiliriz, bol bol mental antrenman yapın, rakiplerinizin maçlarını izleyin.''

''Bu süreçte herkese tavsiyem evlerinde ve güvende olmaları''

Halkbank Spor Kulubünde oynayan 18 yaşındaki Efe Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ülkeyi ve Dünyayı etkisi altına alan bu virüsün yaşamlarını kilitlediğini ve bu süreçte evden çıkmadığını ve herkesin de evde kalmasını temenni ettiğini söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının kendisi ve sporcu arkadaşlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Bayram, '' Müsabakalar bizlerin sağlığı açısından ertelendi. Bu süreçte tabiki de kulüplerimizin programları doğrultusunda antrenmanlarımızı evlerden sürdürüyoruz. Benim bu süreçte herkese tavsiyem evlerinde ve güvende olmaları.'' dedi.



''Antrenörlerimle uyum içinde çalışmaya devam ettim''

23 yaşındaki Modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel ise ev hayatına alışmanın kendisi için çok zor olduğunu anlatarak, zamanla evde yapabildiği antremanları yapmaya çalıştığını söyledi. Evde kalmaya alışmasının uzun bir süre aldığını belirten Özyüksel, fark etmediği özelliklerini geliştirmeye çalıştığını ifade etti.



Zamanla evde yapabildiği antremanları yapmaya çalıştığını aktaran Özyüksel, '' Modern Pentatlon içinde yer alan 5 branşdan evde yapabileceğim branşları yapmaya ve geliştirmeye çalıştım. Elimden geldiğince antrenörlerimle uyum içinde çalışmaya devam ettim.'' dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecini sporcuların, iyi değerlendirmeleri gerektiğini aktaran Özyüksel, sporcuların farkında olmadıkları özelliklerini geliştirebileceklerini daha çok kitap okuyabileceklerini, yarış videoları izleyerek yarış analizi yapabileceklerini söyledi.

''Yeni baba olduğum için oğlumla vakit geçirme fırsatı buldum''

26 yaşındaki Osmanlıspor futbolcusu Beykan Şimşek de zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, 2 aydır ayağının topa değmediğini söyledi. Yeni baba olduğu için oğluyla vakit geçirme şansının olduğunu anlatan Şimşek, yeni tip koronavirüs (kovid-19) sebebiyle evde kaldığı süreçte bilgisayar oyunu oynamayı da ihmal etmediğini dile getirdi.



Futbolun devamlılık isteyen bir spor dalı olduğunu aktaran Şimşek, '' Ne kadar bireysel olarak çalışmalarımızı devam ettirsekte normal şartlarda yaptığımız antremanlar gibi olmuyor. Antremanlarımızda belli bir seviyeye ulaşamazsak, liglerin başlaması durumunda vücudun hazırlanma sürece uzayacaktır.'' dedi.

'' Sıkıldığım her an antreman yapıyorum''

19 yaşındaki Milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise evde kaldığı süreçte inanılmaz bir bunalım içerisinde olduğunu anlatarak, canı her sıkıldığında antreman yaptığını söyledi.



Spor malzemelerinin yanında olduğu için zaman geçirmenin daha keyifli olduğunu ifade eden Özbek, evde kalmanın sporu açısından dezavantajını yaşamadığını belirtti.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) bir gün biteceğini ve salonlara geri döneceklerini aktaran Özbek, sporcu arkadaşlarına antremanları aksatmamalarını ve elinizden geldiğince formda kalmaları tavsiyesinde bulundu.