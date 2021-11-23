  • BIST 1.784,56
  • Altın 736,74
  • Dolar 12,7415
  • Euro 14,3410
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları başladı

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Göç, Sanat ve Spor Derneği (Migarts) iş birliği ile düzenlenen "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" projesi Ankara'da ilk buluşmasını gerçekleştirdi.
Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteklediği projenin amacı spor ve sanatın birleştirici gücüyle yeni bir sinerji yakalamak. Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.

AMAÇ GENÇLERİN SOSYAL UYUMU

Toplantıda öne çıkan tema, spor ve sanatın birleştirici bir gücü olması olurken, açılış programında konuşan Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, sanat ve spor buluşmaları ile gençlerin sosyal uyumunu güçlendireceklerine inandığını söyledi.

Ergezen şeyle devam etti:

"Bizler Migarts'ta sosyal uyumun güçlendirilmesi ve bireylerin potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkarılması için spor ve sanat faaliyetlerinin birleştirici gücüne inanıyoruz. Göçün göç edilen ve göç eden bireyler açısından zenginleştirici bir tecrübe olduğuna eminiz. Çalışmalarımızın etkisini arttırmak, daha fazla sayıda kişiye ulaşmak ve alandaki ihtiyaçları bütüncül bir şekilde değerlendirerek, çözüm üretmeyi hedefliyoruz."

"Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci var.” diyen Ergezen, özellikle büyük mağduriyet yaşayan çocukların korunup kollanması gerktiğine işaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteklediği "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" çeşitli illerde devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükçekmece'de 3 katlı apartmanın bahçesi yağış nedeniyle çöktü23 Kasım 2021 Salı 18:27
  • İzmir'de 'Gezici Dijital Karavan' projesi tanıtıldı23 Kasım 2021 Salı 17:36
  • Kadir İnanır hakkında yeni gelişme: Konuşmaya başladı23 Kasım 2021 Salı 15:03
  • Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti23 Kasım 2021 Salı 14:14
  • Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle 'hızlandı'23 Kasım 2021 Salı 14:13
  • Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı23 Kasım 2021 Salı 14:11
  • Tekirdağ'da sığırcıkların 'dansı'23 Kasım 2021 Salı 14:08
  • Büyükçekmece'de hafriyat kamyonun damperi üst geçide çarptı22 Kasım 2021 Pazartesi 23:39
  • Şanlıurfa’da TIR alev alev yandı22 Kasım 2021 Pazartesi 22:45
  • İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi22 Kasım 2021 Pazartesi 20:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti