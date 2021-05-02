Spor tesisiler yenileniyor

Başkent’te sporun gelişmesi amacıyla spor kulüplerine destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesislerini baştan aşağı yeniliyor.

Tesisin sentetik çim sahasını yapan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 400'ü altyapı sporcusu olmak üzere spor okuluna kayıtlı öğrencilerle birlikte toplam 2 bin sporcunun yararlandığı tesisin kapalı spor salonu, jimnastik salonu, soyunma odaları ile aydınlatma direklerini de yeniledi.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından 200 kişi kapasiteli tribün inşa edilmesi için çalışmalara başlanırken, basketbol sahasının parke zemini de zımpara yapıldı. Tesisi baştan aşağı boyayan ekipler ayrıca tesisat işleri, fayans ve alçı işlemlerini de tamamladı. Büyükşehir Belediyesi soyunma odası ve koltuk döşemelerinden, aydınlatma direklerinin yenilenmesine kadar titiz bir bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.