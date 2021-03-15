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Spor tesislerine kayıtlar başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor okulları, spor tesisleri ve branş eğitimlerine ara veren ancak bu süreçte vatandaşların zinde kalması için sporu online olarak evlere taşıyan Mamak Belediyesi’nin  spor tesislerine kayıtlar başladı. 
Spor tesislerine kayıtlar başladı

Açılan tesislerde Covid-19’a karşı birçok tedbir alındı. Önlemler kapsamında tesisler ve kullanılan tüm spor ekipmanları, her seans arasında dezenfekte edilecek. Spor tesislerine maskesiz girilmeyecek, her üyenin ateşi ölçülecek ve takip edilecek ve HES Kodu zorunluluğu olacak. Spor tesisleri fitness, step, aerobik, çocuk cimnastiği, basketbol, voleybol, tekvando, boks, dart, masa tenisi, yüzme, kickboks, satranç, sayokan, halı sahaları ile hizmet verecek.

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Tedbiri elden bırakmayalım
Koronavirüs kısıtlamalarının ardından geçilen kontrollü normalleşme sürecinin ilk aşmasında yeniden form tutmak ve kısıtlamanın stresinden kurtulmak isteyenler için Mamak Belediyesi spor tesisleri kapılarını yeniden açtı. Tesislerin, yeni kontrollü normal hayata hızlı ve önlemleri en ince ayrıntısına kadar alınarak geçiş yapıldığına vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu süreçte kendileri için en önemli konu başlığının vatandaşın sağlığını korumak olduğunun altını çizdi. Bunun için tesislerde dezenfektasyondan sosyal mesafeye kadar her konuda gerekli önlemlerin titizlikle alındığını ifade eden Başkan Köse, sporseverlerden de bu noktada hassas davranmalarını istedi. Köse, “Belediye olarak tüm birimlerimizle salgının en ağır seyrettiği günler için ne denli hızlı ve hassas organize olduysak, kontrollü normal hayatın ilk aşamasına da aynı şekilde hızlı ve hassas bir geçiş gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da dikkatli davranmasıyla bu kazanımlarımızı kaybetmeyeceğimize inanıyorum” dedi.

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Ortak kullanım alanları kapalı olacak
Tesislerde taze hava sirkülasyonu sağlanacak, seans aralarında her salın ve vatandaşların kullandıkları spor ekipmanları ULV cihazları ile dezenfekte edilecek. Sportif alanların tamamında vatandaşların kullanabilecekleri dezenfektan mendilleri ve belli noktalarda sıvı el dezenfektanları olacak. Spor salonlarına girişte vatandaşlardan dışarıda giymedikleri spor ayakkabılarını kullanmaları istenecek. Duş, soyunma odası, büfe, ve kantin gibi alanlar bir süre daha hizmet dışı kalacak.

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