  • BIST 84.589
  • Altın 250,237
  • Dolar 6,0991
  • Euro 6,8124
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarında Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Osmanlıspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek.
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanacak play-off etabının yarı final ilk maçları bugün (22 Mayıs Çarşamba günü) oynanacak.

Organizasyonda Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Osmanlıspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek. 

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 24. kez uygulanacak yükselme sistemiyle Süper Lig vizesi alacak son ekip, play-off maçları sonunda belirlenecek.

İlk olarak 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ile Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.

2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Sakaryaspor mutlu sona ulaştı.

Yarı final ilk maçları 

Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada bitirip play-off oynamaya hak kazanan ekipler, yarı finalde birbirlerine rakip oldu. Yarı final ilk maçlarında Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor, Adana Demirspor ile de Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak 2 takım, 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak final maçında Süper Lig'e yükselen son ekip olmak için karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

İlk maçların 22 Mayıs Çarşamsa, rövanş karşılaşmalarının ise 26 Mayıs Pazar günü oynanacağı yarı finalin programı şöyle:

Bugün:

21.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)

21.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

26 Mayıs Pazar:

16.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

21.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)

Play-off'un yabancısı değiller

Play-off'ta yer alacak 4 ekip de daha önce bu etapta mücadele etti.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un beşinci, Gazişehir Gaziantep'in dördüncü ve Hatayspor'un ise ikinci kez yer aldığı play-off'ta, sadece Adana Demirspor bir kez bu yolla Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Bu ekiplerden Hatayspor ile Adana Demirspor'un 25 sene önceki play-off eşleşmesinde Adana Demirspor rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

Hatayspor

En son 2001-2002'de 1. Lig'de yer aldıktan sonra bu sezon tekrar organizasyona dönen Hatayspor, daha önce 1993-1994 sezonunda play-off oynadı. 

Hatay temsilcisi, o sezon Ankara'da oynanan play-off müsabakalarının ilkinde Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.

Adana Demirspor

Bu sezon 5. kez play-off'ta mücadele edecek Adana Demirspor, daha önceki 4 play-off'un birinde mutlu sona ulaştı.

1993-1994'te 2 takımın Süper Lig'e yükseldiği play-off'ta ilk olarak Hatayspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor, daha sonra da Çanakkale Dardanelspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.

2012-2013'de Manisaspor'u, 2014-2015 sezonunda Antaylaspor'u geçemeyen Adana Demirspor, 2015-2016'da finalde Alanyaspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

Osmanlıspor

Süper Lig'e tekrar dönme mücadelesi veren Osmanlıspor, bu sezon Adana Demirspor gibi 5. kez play-off'ta yer alacak.

Başkent temsilcisi daha önceki 4 play-off'ta da Süper Lig'e çıkamadı. 1997-1998'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, 1998-1999'da Göztepe'ye, 1999-2000'de Torku Konyaspor'a ve 2013-2014'te de Samsunspor'a ilk maçlarda yenilen başkent ekibi, play-off'ta başarı sağlayamadı.

Gazişehir Gaziantep

Play-off'ta 4. kez mücadele edecek Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999-2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi.

2010-2011 sezonunda ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cengiz Ünder için '50 milyon euro'luk karar21 Mayıs 2019 Salı 15:14
  • PFDK, Galatasaray'ın cezasını açıkladı21 Mayıs 2019 Salı 15:11
  • Ryan Babel Galatasaray'da21 Mayıs 2019 Salı 10:15
  • Formula 1 efsanesi Niki Lauda hayatını kaybetti21 Mayıs 2019 Salı 10:12
  • 19 Mayıs'a yoga gölgesi21 Mayıs 2019 Salı 08:13
  • Nihat Özdemir'e 1'inci Lig'den de tam destek21 Mayıs 2019 Salı 07:18
  • Fenerbahçe Erzurum'u ateşe attı21 Mayıs 2019 Salı 05:01
  • Ali Koç'tan Ergin Ataman çıkışı21 Mayıs 2019 Salı 05:00
  • Nobre göz yaşlarıyla veda etti20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:37
  • Ünlülerden şampiyonluk mesajları20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti