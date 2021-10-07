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Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda şampiyon Ziraat Bankkart

2021 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Spor Toto arasında oynanan müsabakayla sahibini buldu.
Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda şampiyon Ziraat Bankkart

Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart takımına madalyalarını; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, kupalarını ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik takdim etti.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı ikinci sırada tamamlayan Spor Toto takımına madalyalarını; TVF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç ile TVF Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan; ikincilik şiltini ise TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.

Final karşılaşmasının ‘En Değerli Oyuncusu’ (MVP) seçilen Wouter Ter Maat’a ödülünü TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

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