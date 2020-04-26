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Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Yaşacan: Süper Lig'i Antalya'da tamamlayabiliriz

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig'in Antalya'da tamamlanabileceğini söyledi.
Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Yaşacan: Süper Lig'i Antalya'da tamamlayabiliriz

Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse dünya genelindeki tüm profesyonel liglerin ertelendiğini belirtti.

Bu durumun futbola olan özlemi artırdığına dikkati çeken Yaşacan, Türkiye Süper Ligi'nin de bitime 8 hafta kala durduğunu hatırlattı.

Antalya'nın sahip olduğu konaklama tesisleri, FIFA kriterlerine uygun spor tesisleri ile bu özlemin giderilmesine çare olabileceğini dile getiren Yaşacan, "Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de enfekte olan kişi sayısının aşağı doğru inmesi diğer ülkeler için de umut verici bir gelişme oldu. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde salgınla çok etkin bir mücadele yürütülüyor. Bu şekilde gider, yeni bir dalgalanma olmaz ise İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyri de olumlu yönde değişecektir. Bu da futbol karşılaşmalarının önümüzdeki aylarda oynanabileceği düşüncesini ortaya çıkarıyor." şeklinde konuştu.

"Kentte 200'ün üzerinde futbol sahası var"
Süper Ligin kalan maçlarının Antalya'da tamamlanmasını öneren Yaşacan, şöyle konuştu:

"Antalya bölgemizde Kemer'den Alanya'ya kadar FIFA standartlarında 200'ün üzerinde sahamız var. Bunların yüzde 50'sinin televizyon yayını yapmaya uygun ışıklandırmaları var. Uygun görülürse Süper Lig'i Antalya'da tamamlayabiliriz. Sadece Türkiye Süper Ligi'ni değil, dünyanın bütün futbol liglerini bile Antalya'da oynatabiliriz. Biz Antalya olarak hazırız. Kundu, Belek'te ve Manavgat'ta aynı anda dört ülkenin liglerini bitirebilecek saha sayımız ve otelimiz mevcut. FIFA ve UEFA uygun görürse hemen başlayabiliriz."

Deplasman ve ulaşım sıkıntısı olmayacağı için takımların yoğun maç trafiğini de kaldırabilecek kondisyona sahip olacağına işaret eden Yaşacan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı'nın onaylayacağı tedbirlerle Antalya'nın bu organizasyon sınavını da başarıyla verebileceğini kaydetti.

"Seyircisiz maçlar TV'den yayınlanır"
Kovid-19 tehdidine karşı takım, hakem ve otel personelinin dış dünya ile teması olmadan belirlenen otellerde konaklayacağına işaret eden Yaşacan, "Seyircisiz oynanacak tüm maçlar anlaşmalı TV kanalından da yayınlanacaktır. Bu organizasyon Türkiye'nin ve Antalya'nın tanıtımı için bir fırsattır. Bu organizasyonu iyi bir şekilde yaparsak, güvenilir bir ülke olduğumuzu ve altyapımızın hazır olduğu tüm dünyaya gösteririz. Spor turizmi açısından da müthiş bir ivme yakalarız. Bu öneriye destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşacan, Antalya'nın futbol dışında yüzme, hentbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm gibi branşlarda da ligleri oynatabilecek alt yapısının olduğunu kaydetti.

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