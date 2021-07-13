Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle ‘Başkent Spor Zirvesi’ne hazırlanıyor.

Yaklaşık 2 bin sporcunun katılacağı Başkent Spor Zirvesi, 14 Temmuz Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla gerçekleşecek. Spor Zirvesi, Selçuk Balcı’nın kapanış konseriyle sona erecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimlerde verdiği bir sözü daha tutarak, Ankaralı sporcuların yanında olmaya ve şehri sporun da başkenti yapacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Ankara Kent Konseyi ile iş birliği yaparak 14 Temmuz’da “Başkent Spor Zirvesi”ne ev sahipliği yapacak.

BAŞKENT SPOR ZİRVESİ’NE 2 BİN SPORCU KATILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Ankara Kent Konseyi ortaklığında 14 Temmuz Çarşamba günü 16.00-22.30 saatleri arasında Gençlik Parkı’nda gerçekleşecek ‘Başkent Spor Zirvesi’ne 2 bin sporcu katılacak.

Ankara’nın spor kulüplerini bir araya getirerek spor envanteri oluşturmak ve Başkent’te sporun gelişmesi için politikalar üretmek amacıyla düzenlenecek olan spor zirvesine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara’daki spor kulüpleri ve çok sayıda sporcu katılacak.

HEDEF: SPORUN BAŞKENTİNİ DE ANKARA YAPMAK

Zirvede Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’te faaliyet gösteren sporcu ve spor kulüplerine olan desteklerini anlatarak, hazırladığı yönergeler ve hedeflerini paylaşacak.

Ankara’da yaşayan herkesin spor hizmetlerine adil ve kaliteli erişimi, spor kültürünün gelişmesi, kentte sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, kaliteli sporcu altyapısı oluşturulması ile kentin spor tesisi altyapısının geliştirilmesinin masaya yatırılacağı zirvede ayrıca Ankara’nın uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve sporun başkentine dönüşmesini sağlayacak hedefler ortaya konulacak.

SPOR KULÜPLERİ SPOR DALLARINI TANITACAK

Başkent Spor Zirvesi kapsamında Gençlik Parkı’na kurulacak 30 çadırda 21 spor kulübü kendi spor dallarını tanıtacak.

Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç’ın sergisinin de yer alacağı zirvede; ABB Spor, ASKİ Spor ve EGO Spor’un ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sporcuları sahne şovları gerçekleştirecek. Ankara’nın spor kültürüne katkı sunmuş sporcularına teşekkür beratları teslim edilecek.

SELÇUK BALCI’DAN KAPANIŞ KONSERİ

Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyeceği oturumlara da ev sahipliği yapacak olan zirvede Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Bando Takımı mini konser verecek.

Başkent Spor Zirvesi, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı’nın kapanış konseriyle sona erecek.

