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Sporcu kenti Kahramankazan

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçede 12 branşta 5 bin aktif sporcu ve 1500 lisanslı sporcu olduğunu belirterek, “Bütün gücümüzle sporcularımızın yanındayız. Sporcu kenti Kahramankazan” dedi. 
Sporcu kenti Kahramankazan

Gençlere, çocuklar ve spora özel yatırımları dikkat çeken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçede yine büyük bir projenin başlaması için imza attı. 10 milyon TL’yi bulacak spor kompleksi 5 bin kişilik ilçe stadyumunu ve 2 adet halı sahayı içerisinde barındıracak. Projenin en kısa sürede tamamlanması hedeflenirken Başkan Oğuz, 1500 lisanslı sporcu barındıran ilçede spora ve sporcuya her zaman desteklerinin süreceğini belirtti. Öte yandan Kahramankazan Belediyesi gençlerin çocukların açık alanda fiziksel faaliyetlerini rahat sürdürebilmeleri için devamlı olarak parklarda bakım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 

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KAZAN’DA 5 BİN AKTİF SPORCU VAR 
Kahramankazan Belediyesi ve Spor Toto Başkanlığı arasında imzalanan protokolle ilçeye 5 bin kişilik stadyum ile içerisinde 2 adet halı sahanın da bulunacağı dev bir spor kompleksi yapılacak. 10 milyon TL’yi bulacak bu projenin önümüzdeki sene yapımına başlanarak kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. 55 bin kişilik nüfusunda 1500 lisanslı sporcu ve 5 bine yakın aktif sporcu barındıran bir ilçe olduklarını belirten Başkan Oğuz, gelecek sene yapımına başlanacak olan spor kompleksi ve stadyumun ilçeye büyük imkan ve değer katacağını belirtti. Oğuz, ayrıca belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında destek olacaklarını belirtti. 

BİR SPOR SALONU DAHA 
İki kurum stadyum ve spor kompleksinin yanı sıra ilçeye yeni yapılacak bir spor salonun için de prensip anlaşmasına varıldı. Kahramankazan’a eklenecek yeni modern spor salonunun yapımına önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor.  

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PARKLAR İHMAL EDİLMİYOR 
İlçede dev projelere imza atılırken bir yandan da vatandaşların özellikle gençlerin fiziksel aktivitelerini rahatça yapabilecekleri parklarda da bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. İlçe genelinde bulunan bütün parklarda temizlik yapılıyor, egzersiz aletleri, banklar kışa dayanıklı hale getiriliyor ayrıca kışa dayanıklı bitkiler de dikiliyor. Başkan Oğuz parkları ihmal etmediklerini belirterek, “Kış öncesi park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yaz aylarında sıklıkla kullandığı park ve bahçelerimizi kış öncesinde ve kış aylarında da ihmal etmiyoruz. Böylece parklarımızdaki aletler yaklaşan kış mevsimi öncesi daha dayanıklı ve daha kullanışlı hale geliyor” ifadelerine yer verdi. 

ÇOCUKLARA SPOR MALZEMESİ DAĞITILMIŞTI 
Kahramankazan’ın sporcu bir kent olduğuna her zaman dikkat çeken Serhat Oğuz ilçede 12 farklı branşta spor faaliyetinin yürütüldüğünü belirtti. Geçtiğimiz yıl Başkan Oğuz belediyenin spor okullarına gelen miniklere sporcu malzeme ve kıyafetlerini kendisi dağıtmış çocuklar is “Başkan Amca” diyerek Serhat Oğuz’a teşekkür etmişlerdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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