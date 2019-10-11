Sporcular Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kendisini ziyarete gelen Aykon Spor Kulübü antrenör ve sporcularından yeni derecelerin sözünü alırken, Belediyeye bağlı bütün spor tesislerinin sporcuların ve vatandaşın hizmetinde olduğu bilgisini de paylaştı.

Aykon Spor Kulübü Antrenörü Feyyaz Veli Dedeoğlu, pentatlon branşı Türkiye ikincisi Ecrin Kaya, biatlon Türkiye Şampiyonu, yüzme branşı Türkiye dördüncüsü Mustafa Sertkaya, biatlon Türkiye ikincisi Ahmet Eren Kaya, biatlon Türkiye ikincisi, yüzme ve laser –run Türkiye üçüncüsü Ceydan Sertkaya Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti.

Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzu olma özelliğine sahip Etlik Olimpik Yüzme Havuzu dahil tüm tesislerin sporcuların emrinde olduğunu söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse manevi anlamda çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Gençlerimiz hedefleri için çalışacak ve başaracaklar. Sağlıklı bir toplumun altyapısı spordur. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Belediyemizin bütün spor tesisleri, gençlerimizin hizmetinizde” dedi.



