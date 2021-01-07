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Sporculardan Başkan Demirbaş'a teşekkür ziyareti

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri Belediye Başkanı Demirbaş'ı ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Sporculardan Başkan Demirbaş'a teşekkür ziyareti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 19 ayrı branşta bin 500'e aşkın sporcusu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda pek çok önemli başarıya imza atan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Antrenörü Ahmet Koçyiğit, salgın sürecinde de evde veya spor salonlarında çeşitli faaliyetlerle çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Koçyiğit, "Spora ve sporculara verdiğiniz desteklerden dolayı gerek spor kurslarımız, gerekse ilçemizde çok başarılı sporcu arkadaşlarımız yetişiyor. Ben tüm arkadaşlarımız adına desteklerinizden dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyor, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Başkan Demirbaş ise, "Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Şehrimizdeki gençlerimize spor yapma imkanı verme noktasında gayret gösteriyoruz. Hem sağlıklı nesiller olarak yetişmeniz, hem de geleceğe hazırlanmanız açısından Çubuk Belediyesi olarak spora destek vermeye her geçen gün daha fazla devam ediyoruz. Çünkü siz değerli gençlerimiz bu ülkenin, bu şehrin, bizlerin geleceğisiniz. Gençlik varsa gelecek vardır. Gençlik varsa geleceğimiz daha güzeldir." diye konuştu.

Spor kurslarıyla özellikle gençlerin en az bir spor dalıyla meşgul olmalarını arzuladıklarını kaydeden Demirbaş, "Spor yapmak için Çubuk'ta mazeret yok. Her türlü spor faaliyetlerimizi, eğitimlerimizi kurduğumuz kulüplerde veriyoruz. Sporcularımıza her zaman sahip çıkıyoruz. Gençlik bizim için çok önemli ve değerli. Allah'ım yolunuzu açık eylesin." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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