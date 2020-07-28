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'Sporun Devleri Buluşuyor' ödülleri sahiplerini buldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Şanlı bayrağımızı gururla temsil eden tüm sporcularımızı desteklemek, onların yanında yer almak bizler açısından çok önemli bir görev ve aynı zamana bir onur" dedi.
'Sporun Devleri Buluşuyor' ödülleri sahiplerini buldu

Özel bir televizyon kanalının organize ettiği "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni 6. kez gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Ülke TV'de yayımlanan Spor&Spor programının organize ettiği "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene video konferans ile katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Spor, sporu sevenler camiası, hep birlikte bir aileyiz. O yüzdendir ki "Sporun Devleri Buluşuyor" gelenekselleşen bu ödül gecesi çok önemli, ben gerek ödül alan sporcularımızı, spor camiamızın değerli mensuplarını, gerekse alın teriyle spora kendini feda eden sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Her bir sporcu bizler için değerli her biri göz bebeğimiz. Şanlı bayrağımızı gururla temsil eden tüm sporcularımızı desteklemek, onların yanında yer almak bizler açısından çok önemli bir görev ve aynı zamana bir onur." dedi.

Her alanda olan iddialarını sporun da her alanında zirveye talip olarak ortaya koymaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde son 18 yılda spora yönelik yaptığımız yatırımlar, sporcularımıza yönelik geliştirdiğimiz projeler ülkemiz tarihinde apayrı bir açılımı ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, siyasetçiler, spor insanları ve sporcular katıldı.

Gecede ödül alan sporcular ve kurumlar
Yılın Sporcuları: İbrahim Çolak (Cimnastik), Rıza Kayaalp (Güreş), Taha Akgül (Güreş), Selver Şeker (İşitme Engelliler Spor Federasyonu), Zeynep Çolak (Görme Engelliler Spor Federasyonu), Rukiye Yıldırım (Tekvando), Merve Çoban (Karate), Buse Naz Çakıroğlu (Boks), İlke Özyüksel (M. Pentatlon), Yağız Kaan Erdoğmuş (Satranç), Emine Arslan (Kick Boks), Talha Ahmet Erdem (Özel Sporcular Spor Federasyonu)

Özel Ödül: Meryem İyin (Tekvando), 4x400 Atletizm Bayrak Takımı, Emre Sakçı (Yüzme), Sualtı Hokeyi Milli Takımı, İbrahim Uysal (Bedensel Engelliler Spor Federasyonu), Yasin Can (İş insanı)

Onur Ödülü: Çift Bayanlar Badminton Milli Takımı, Yılmaz Göktekin (Cimnastik Milli Takım Antrenörü), Habibe Afyonlu (Judo), Nisanur Erbil (Eskrim), Tenis Milli Takımı.

Fair Play Ödülü: Sıla Kara (Kayak)

Yılın Spor Adamı: Alparslan Baki Ertekin

Yılın Antrenörü: Şenol Güneş (A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü)

Yılın Televizyonu: TRT Spor2

Yılın Spor Projesi: Etnospor

Kaynak: Haber Kaynağı
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