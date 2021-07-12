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Sprey aşılarda umut veren sonuç: Tamamını önledi!

ABD’de bir grup araştırmacı, burun yoluyla uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının etkili bağışıklık ve sıfır virüs yayılımı gösterdiği sonucuna ulaştı.
Sprey aşılarda umut veren sonuç: Tamamını önledi!

Koronavirüs salgınına yönelik yürütülen aşı ve tedavi çalışmaları, gelişen varyantlara rağmen umut verici sonuçlar doğuruyor.

ABD'de yapılan bir araçtırmada, burundan uygulanan aşıların yüzde 100 oranında etki sağladığı ortaya çıktı.

YÜZDE 100 ORANINDA ETKİ SAĞLIYOR

Araştırmacılar, burundan alınan tek doz aşının farelerde Kovid-19'a karşı yüzde 100 etkinlik sağladığını ve virüsün hayvandan hayvana bulaşmasını engellediğini buldu.

Georgia ve Iowa üniversitelerinden ortak bir ekip tarafından yürütülen araştırmaya dair bulgular, Science Advances dergisinde yayımlandı.

Sadece tek doz olarak uygulanan aşının, normal buzdolabı sıcaklığında 3 aya kadar saklanabiliyor olması da depolama konusunda büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BAĞIŞIKLIĞA OLUMLU ETKİ SAĞLIYOR

Öte yandan aşının burun yoluyla uygulanması, özellikle iğne korkusu olan insanlar için aşılamayı daha makul hale getiriyor.

Yürütülen çalışma, aşının hücresel bağışıklık ve antikorları içeren bölgesel bağışıklık üretmede başarılı olduğu sonucuna ulaştı.

Bharat Biotech ve Kanada merkezli Senotize şirketleri de dahil birçok ilaç firması, burun aşılarını deniyor.

Ayrıca Rusya, Kovid-19 aşısının burun spreyi versiyonunu test etti.

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