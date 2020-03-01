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Sputnik çalışanları gözaltında

Sputnik haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 gazeteci, ajansın İngilizce sayfasında yayınlanan "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.
Sputnik çalışanları gözaltında

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 gazeteci, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.  

NE OLMUŞTU? 

Ankara'da, saat 22.30 civarında, Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi oldu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan gruplar, Sputnik'te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, "Şehitlere karşı propaganda yaptın mı" sorusunu iletti. 

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