Sputnik çalışanları gözaltında

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 gazeteci, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da, saat 22.30 civarında, Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi oldu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan gruplar, Sputnik'te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, "Şehitlere karşı propaganda yaptın mı" sorusunu iletti.
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