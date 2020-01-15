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SP'ye "Doğu Türkistan'da zulüm var" raporu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Uygur heyeti ile bir araya geldi… Heyet SP liderine Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü ortaya koyan bir rapor sundu.
SP'ye "Doğu Türkistan'da zulüm var" raporu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Uygur heyeti ile bir araya geldi… Heyet SP liderine Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü ortaya koyan bir rapor sundu. 

Uygur heyeti Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Karamollaoğlu’na Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği zulümlerin yer aldığı rapor sunuldu.

Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği zulme her platformda tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yu Uygur heyeti ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen ziyarette Karamollaoğlu’na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ eşlik etti.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA SON YAŞANANLAR ANLATILDI

Dünya Uygur Kurultayı Genel Sekreteri Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkin Emet, Uygur Akademisi İcra Kurulu Başkanı Abdülhamit Karahan ile öğrencilerden oluşan heyet, Karamollaoğlu’na Uygur Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği zulmün anlatıldığı raporu sundu.

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