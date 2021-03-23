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Sri Lanka, Çin ile 3 yıllık 1,5 milyar dolarlık döviz takası anlaşması imzaladı

Sri Lanka, Çin ile 3 yıl süreyle geçerli olmak üzere 1,5 milyar dolarlık (10 milyar yuan) döviz takası anlaşması imzaladı.
Sri Lanka, Çin ile 3 yıllık 1,5 milyar dolarlık döviz takası anlaşması imzaladı

Sri Lanka Merkez Bankasının yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticareti ve yatırımı teşvik etmek amacıyla Çin Halk Bankası ile 3 yıl süreyle geçerli 1,5 milyar dolarlık döviz takası anlaşması imzalandığı bildirildi.

Döviz takası anlaşmasının, iki ülkenin de merkez bankalarının herhangi bir para biriminde hazır nakit alabilmelerine olanak tanıyacağı kaydedildi.

Çin'in, Sri Lanka'nın en büyük ithalatçısı olduğu aktarılan haberde, 2020'de Sri Lanka'nın Çin'den 3,6 milyar ABD doları tutarında ithalat yaparak toplam ithalatının yüzde 22'sinden fazlasını bu ülkeden gerçekleştirdiği ifade edildi.

Çin Ekim 2020’de de Sri Lanka’ya 90 milyon dolar hibe vermişti
Çin'in Colombo Büyükelçiliğinden 11 Ekim 2020’de yapılan açıklamada, yapılan 90 milyon dolarlık mali yardımın, Sri Lanka'nın kırsal bölgelerinde tıbbi bakım, eğitim ve su kaynakları için kullanılacağı ve bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde Sri Lankalıların refahına katkıda bulunacağı ifade edilmişti.

Duyuru, Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Yang Cieçı liderliğindeki Çinli heyetin, 9 Ekim’de ülkeye yaptığı ziyaretin ardından gelmişti.

Basında, Yang ile görüşmesi sırasında Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabhaya Rajapaksa'nın, Çin tarafından finanse edilen mega projelerin, ülke üzerinde nüfuz kazanmayı amaçlayan "borç tuzakları" olduğu algısını çürütmek için Çin'den yardım etmesini istediği aktarılmıştı.

Çin, başlattığı "Kuşak ve Yol" projesinin küresel altyapı inşası girişiminde kritik bir bağlantı olarak gördüğü Sri Lanka'ya, son on yılda liman, havaalanı, otoyollar ve elektrik santralleri gibi projeler için milyarlarca dolar kredi sağladı.

Finansmanını Çin tarafının sağladığı projelerin mali açıdan uygun olmadığı ve Sri Lanka'nın kredileri geri ödemekte zorluklarla karşılaşacağı iddia ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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