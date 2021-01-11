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SSB Başkanı Demir: 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak." dedi.
SSB Başkanı Demir: 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı"nda yaptığı açıklamalarda "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak." dedi.

"2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek." diyen Demir, "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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