  • BIST 1.435,600
  • Altın 489,52
  • Dolar 8,5050
  • Euro 9,9100
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

SSB Başkanı Demir'den TF-2000 ihale duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hava savunma muhribi (TF-2000) ihalesine çok yakında çıkacaklarını ve teklifleri alacaklarını bildirdi.
SSB Başkanı Demir'den TF-2000 ihale duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜYAP Palas Otel'de, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kısıtlı katılıma müsaade edilmesine rağmen, fuara büyük bir ilgi olduğuna işaret eden Demir, 53 ülkeden, 530'u aşkın yerli ve 700 yabancı firmanın katılım sağladığını söyledi.

İsmail Demir, fuara oldukça fazla sayıda heyetin katıldığının altını çizerek, "Özellikle Afrika bölgesinden yoğun bir ilgi ve katılım oldu." dedi.

Fuarda savunma sanayi iş birliği anlaşmalarının imzaladığı ülkeler olduğuna dikkati çeken Demir, hızlı sonuçlar alınan bir fuar geçirdiklerini kaydetti.

Demir, gençlerin de fuara ilgisinin çok büyük olduğuna işaret ederek, bundan sonraki fuarlarda gençleri daha çok görmek isteyeceklerini vurguladı.

"TF-2000 İHALESİ YAKINDA, MİLDEN PROJESİ DE DEVAM EDİYOR"

Devam eden projeler konusunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İsmail Demir, "(Hava savunma muhribi) TF-2000 ihalesine çok yakında çıkıyoruz, burada teklifleri alacağız. Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Demir, denizaltı projelerinin bitirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Buradan edindiğimiz tecrübelerle çeşitli ülkelerde ihalelere katılıyoruz. Ayrıca, fuar süresinde bazı ülkeler Anadolu Gemi'sini sordular." dedi.

Uçak motoru konusundaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Demir, "En azında prototip ve sonrasında belli sayıda uçağın motorlarını hazır alıyor olmak bizim sürecimizi rahatlattı. Gaz türbinli motor geliştirme projeleri bir tane değil. Küçük seviyeden başlayarak motorların geliştirilmesine devam ediliyor. Bu yolculuğa çıktık. Yolculukta ara adımda öğrendiklerimiz bize önemli bilgiler sağlıyor. Bundan sonrası çalışmak ve ürünü çıkarmak olacak. Aralarda diğer motorları göreceksiniz bunlar da geleceğin habercisi olarak Milli Muharip Uçağında nereye gittiğimizi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE ALGISI OLUŞMAYA BAŞLADIĞINI GÖRDÜK"

İsmail Demir, Türkiye'nin hem savunma stratejileri açısından hem de ürün geliştirme açısından örnek alındığını ve alandaki performansı açısından algı oluşturduğunu gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu algı, bizim için çok önemli çünkü özellikle ihracat pazarında etkin olabilmeniz belirli bir algının da neticesi. 'Güçlü Türkiye' algısını oluşturursanız, 'Türkiye'nin savunma sanayisi güçlüdür, buraya daha dikkatli bakalım' fikrini oluşturmuş olursunuz. Bunun oldukça ileri seviyede oluşmaya başladığını gördük. Savunmaya sanayi alanında bir ürüne ihtiyaç olduğunda 'Türkiye'ye daha dikkatli bakmak lazım' görüşünün oluştuğunu gördük."

Düzensiz göç konusunda sınır güvenliğine ilişkin belirli teknolojileri sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirten Demir, doğal afetler konusunda da eldeki teknolojileri etkin şekilde kullanma anlamında adımlar attıklarını söyledi.

Demir, yeni ihracat stratejisi çalışmalarında belirli bir aşamaya gelindiğine dikkati çekerek, bunu bir toplantıyla duyuracaklarını ifade etti.

Dijital ve siber güvenlik kavramlarının çok önemli olduğunun altını çizen Demir, bu konudaki farkındalığın artırılması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkcell Pasaj’ın cirosu 6 ayda 3 kat arttı20 Ağustos 2021 Cuma 10:50
  • Toyota'da çip krizi üretimi durdurdu20 Ağustos 2021 Cuma 09:57
  • Küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir devam ediyor20 Ağustos 2021 Cuma 09:26
  • Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri genişletildi20 Ağustos 2021 Cuma 09:08
  • Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar oldu19 Ağustos 2021 Perşembe 15:37
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı19 Ağustos 2021 Perşembe 14:46
  • ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme19 Ağustos 2021 Perşembe 13:55
  • Turkcell yeni nesil yazılım şirketi kuruyor19 Ağustos 2021 Perşembe 13:54
  • Madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı19 Ağustos 2021 Perşembe 11:37
  • Kurban Bayramı süresince 14,5 milyar TL ödeme kartla yapıldı19 Ağustos 2021 Perşembe 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti