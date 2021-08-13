St. Johnstone - Galatasaray: 2-4

STAT: McDiarmid Park
HAKEMLER: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs
ST. JOHNSTONE: Clark - Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O'Halloran
GALATASARAY: İsmail Çipe - Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)
GOLLER: Dk. 37 Kerr, Dk. 90+3 O'Halloran (St. Johnstone) - Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Kane, Craig, Davidson, Hendry (St. Johnstone) - Marcao, van Aanholt (Galatasaray)
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