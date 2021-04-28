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'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu ve özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliğiyle yürütülen "2021 Staj Seferbirliği Programı"nda 136 bin öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.
'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı

İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sunarak, yetenek ve yetkinliklerini beceriye dönüştürmeleri ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen programa bu yıl 136 bin öğrenci başvurdu.

Öğrencilerin stajına yönelik, kamu ve özel sektörden 3 bine yakın işverenle yapılan iş birliğiyle kontenjan 50 bine yükseltildi.

Bu yıl ayrıca "Staj Seferbirliği Programı" yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda yoğun ilgiyle karşılaşan programa, 140 farklı ülkede öğrenim gören üniversite öğrencileri de başvurdu.

Geliştirilen yenilikçi ölçme ve değerleme modelleriyle gençlerin yeteneklerinin ölçüldüğü program doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performans, şeffaf ve izlenebilir şekilde değerlendirildi.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından stajyer havuzu dün itibarıyla işverenlerin erişimine açıldı.

İşverenler, adayların kişisel bilgilerini görmeden, sadece yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre 2021 sonuna kadar staj tekliflerini gönderebilecek.

Yurt dışından başvurular devam ediyor
Bu yıl sadece bir staj yapma imkanı bulunan öğrenciler, kendilerine iletilen teklifler arasından en uygununu seçerek stajlarını tamamlayacak ve kariyer gelişimleri için önemli bir adım atmış olacak.

Yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin başvuru süreci ise devam ediyor.

Başvurusunu tamamlayan adaylar, stajyer havuzuna dahil edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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