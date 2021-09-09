Steven Caulker Gaziantep FK'da

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği ve teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, yeni sezonu Gaziantep FK'da geçirecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, Gaziantep FK'ya transfer oldu. Gaziantep FK yaptığı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde forma giyen Steven Caulker'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Steven Caulker, 2021-2022 sezonunda kulübümüzün formasını giyecektir. Steven Caulker'a Gaziantep'e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ise 29 yaşındaki stoper için, "Oyuncumuz Steven Caulker, 2021-22 sezonunda kariyerine Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde devam edecektir. Kendisine başarılı bir sezon dileriz" diyerek veda etti.