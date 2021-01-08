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Stjepan Tomas: Büyük takımlar hakeme ve bize baskı uygulamak istiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, “Büyük takımlar ilk dakikadan itibaren hem hakeme hem de bize baskı uygulamak istiyor, bunların farkındayız” dedi.
Stjepan Tomas: Büyük takımlar hakeme ve bize baskı uygulamak istiyor

Süper Lig’in 18’inci haftasında pazar günü evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Stjepan Tomas, “Bizi zor maç bekliyor. Rakibimizin oyuncuları alacakları için FIFA’ya başvurmuş. Bu durum bazen ters etki yapıyor. Rakibimiz maça daha motive olabilir. Maça iyi hazırlanacağız, iyi çalışacağız. İnşallah pazar günü sahadan 3 puanla ayrılacağız. Yeniden yukarıya doğru tırmanışımızı başlatacağız” dedi.

Beşiktaş maçını da değerlendiren Tomas, “Beşiktaş maçına aslında çok iyi başladık. Beşiktaş maçında rakip teknik heyet psikolojik baskı uygulamaya çalıştı. Ben de hakeme bunu aktardım. Hakem Beşiktaş teknik heyetini uyardı. Büyük takımlar ilk dakikadan itibaren hem hakeme hem de bize baskı uygulamak istiyor. Bunların farkındayız. Beşiktaş maçından sonra oyuncularla konuştuk. Bundan sonra bu kadar basit hatalar yapmama konusunda fikir birliğine vardık. O maçta bireysel hatalardan farklı bir yenilgi aldık. Bu hataları Denizlispor maçında yapmayacağız. Denizli maçına daha doğru mantalite ile hazırlanacağız” diye konuştu.

“Remy İstanbul’da tedavi görüyor. Büyük ihtimalle yarın Rize’ye dönecek. Doktoruyla görüştük, Remy 3-4 hafta oynayamayacak” açıklamasında bulunan Tomas, transfer konusunda ise şunları söyledi:

“Ara transferde görüştüğümüz 2 isim var. Onları transfer etmek istiyoruz. Alacağımız oyuncuların isimleri belli ancak bunları açıklayamıyoruz. Listeyi yönetime verdik. En kısa sürede yeni isimleri açıklayacağız. Orta saha ve forvet kenar oyuncu transfer edeceğiz. Yerli oyuncu da transfer edeceğiz. Transfer edilecek oyuncuları tamamen biz belirledik. Bizim belirlediğimiz oyuncular devre arasında alınacak.”

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