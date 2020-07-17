STK'lar kurban sevincini dünyada yaşatacak

Her yıl olduğu gibi bu yılda yurt içi ve dışında ihtiyaç sahibi mazlumların yüzlerini güldüren STK’lar 2020 kurban hisse fiyatlarını açıkladı. En düşük kurban hisse bedeli 825 TL olurken, en yüksek hisse bedeli ise 2 bin 300 TL oldu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala sivil toplum kuruluşları (STK) vekâleten kurban bağış ücretlerini açıkladı. Yurt içi ve yurt dışı vekâleten kurban bağış ücretlerini belirleyen kurumlar, bu yılda milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürecek. Yurt içinde 825 TL’den başlayan fiyatlarla kurban kesimi yapan STK’lar yurt dışında onlarca ülkede de mazlumlara bayram sevinci yaşatacak.

TDV 75 ÜLKEDE KURBAN KESECEK

Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl yurt içinde ve yurt dışında bağışlanan kurbanları keserek yüzleri güldürecek. 100’e yakın ülkede vekâleten bağışlanan kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Diyanet Vakfı güvencesiyle kesilecek olan kurbanların yurt içi bedeli 975 TL, yurt dışı bedeli ise 825 TL olarak belirlendi. TDV geçen yıl 453 bin 560 kurban keserek rekor kırmıştı. Bu yıl ise en acil ve beklentisi en yüksek olan 75 ülkede kurban kesmeyi planlıyor.

4 KITADA 4 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞACAK

Türk Kızılay’ı ise vekâleti alınacak kurban hisseleriyle yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bayramın dayanışma ve yardımlaşma ruhunu 4 kıtada yaşatacak olan Kızılay, “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla hareket ediyor. Kızılay, Türkiye dâhil 16 ülkede toplam 149 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay vekâlet bedellerini ise yurt içi için 1050 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledi.

60 FARKLI GÖLGEDE KESİM YAPACAK

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda 20 ülkede 1 milyon 25 bin muhtaca, 20 binden fazla kurban hissesi ulaştıran Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise vekâleten kurban bedellerini açıkladı. Afrika- Asya bölgesi için 700 TL, Arakan-Moro Bölgesi 900 TL, Türkiye- Filistin Kampları 1300 TL, Gazze 2 bin 300 TL olarak belirlendi. Cansuyu bu yıl 60 farklı bölgede kurban kesimi yapacak. Kurbanlar, Cansuyu ekipleri tarafından satın alınıp Kurban Bayramı’nın üçüncü günü ikindi vaktine kadar belirlenen noktalarda kesilerek muhtaçlara et olarak dağıtılacak. Bütün kesimlerin bir hizmet olarak kayda alınıp daha sonra bağışçılara internet sitesi üzerinden ulaştırılması planlanıyor.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İÇİN MEHMETÇİK VAKFI

2020 yılı vekâleten kurban bağışı kampanyasını başlatan Mehmetçik Vakfı ise kurban bedellerini bin 260 TL, 185 ABD doları ve 165 avro olarak belirledi. 1995 yılından itibaren vekâleten kurban bağışı kabul eden vakıf, bu yıl 91 bin 206 hisse kurban kesimi gerçekleştirecek. Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerindeki şehit ve gazi ailelerine dağıtılmakta.

YÜZ BİNLERCE İHTİYAÇ SAHİBİNİN YÜZÜ GÜLECEK

İnsani Yardım Vakfı (İHH) ise bu yıl Türkiye ile birlikte 52 ülkede kurban kesimi yapacak. “Kurban rahmettir” sloganıyla hareket eden İHH, “Kurban'ın rahmeti tüm dünyaya yayılsın diye hazırlıklarımıza başladık. Kurban vekâletlerinizi, 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da, İHH ile dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilir, sizi bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olabilirsiniz” diyerek bağışçılarını bekliyor. 2019 yılında 93 ülkede 2 milyon 57 bin ihtiyaç sahibine 51 bin 447 kurban hissesi ulaştıran vakıf, bu kurban bedelini 900 TL olarak belirledi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA