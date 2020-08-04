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STK'lar rekor kırdı

Vekalet yoluyla yapılan kurban bağışlarında bu yıl büyük artış yaşandı. Başkent merkezli Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurt içi bağışlarda geçen yıla nazaran yaklaşık yüzde 70 artışla rekor kırdı.
STK'lar rekor kırdı

Vekalet yoluyla yapılan kurban bağışlarında bu yıl büyük artış yaşandı. Başkent merkezli Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurt içi bağışlarda geçen yıla nazaran yaklaşık yüzde 70 artışla rekor kırdı. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’deki STK’lar kurban sevincini başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yaşattı.

Vakıf, yurt içi ve yurt dışında toplam 557 bin 311 hisse keserek 23 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk STK’lar kurban sevincini tüm dünyada yaşattı. Korona virüs sebebiyle STK’lara bağışlanan vekaleten kurban sayılarında büyük artış yaşandı. Yurt içi bağışlarda en büyük artış geçen yıla nazaran yüzde 69,5 artışla Türkiye Diyanet Vakfı’nda (TDV) yaşandı. TDV yurt içi ve yurt dışında toplam 557 bin 311 hisse keserek 23 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.

TDV’DE YÜZDE 69,5 ARTIŞ
Yarım asra yakındır gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türk milletinin iyilik temsilcisi olan Türk Diyanet Vakfı’nda özellikle yurt içi kurban bağışında büyük oranda artış yaşandı. Bu yıl geçen seneye nazaran yüzde 69,5 artışla 74 bin 200 hisse kurban vekaletini yurt içinde 430 il ve ilçede ihtiyaç sahiplerine ulaştıran TDV, 483 bin 111 hisse yurt dışı kurban vekaleti ile birlikte 2020 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 557 bin 311 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

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23 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
TDV’ye emanet edilen kurbanlar yurt içinde 430 il ve ilçede yurt dışında 74 ülkenin 308 bölgesinde görevli ve gönüllülerin nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle hijyenik şartlarda kesilerek 23 milyon Müslüman’a ulaştırıldı.

KIZILAY 4 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞTI
Vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Vekâletle Kurban Kesim Kampanyasını 14 yıldır başarıyla uygulayan Türk Kızılay’ı ise Türkiye dahil 17 ülkede kesim gerçekleştirdi. Kesimi yapılan kurbanlarla ilgili bilgi ise vekâlet sahiplerine anlık olarak verildi. Kızılay yurt dışı ve yurt içi için aldığı yaklaşık 150 bin hisselik vekâletle 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.
1995 yılından itibaren vekâleten kurban bağışı kabul eden Mehmetçik Vakfı ise yaklaşık 90 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerindeki şehit ve gazi ailelerine dağıtılarak sofraları bereketlendirildi.

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İHH 82 BİN 411 HİSSE DAĞITTI
İHH ise 28 yılın verdiği tecrübeyle bu bayramda bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca 184 bin yetime bayramlık hediye etti. Yardımlardan toplamda 4 milyon 136 bin 332 kişi istifade etti. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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