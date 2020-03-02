STK'lardan Mehmetçiğe destek açıklaması

İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na Sivil Toplum Kuruluşları'ndan tam destek geldi. STK'lar ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaparak Mehmetçiğe desteklerini bildirdiler.

STK'lardan mehmetçiğe destek ... Eş zamanlı açıklama yaptılar... İşte ayrıntılar:

Rus destekli rejim güçlerinin İdlib'de Mehmetçiği bir kez daha hedef alması ve alçak saldırıda 33 askerimizi şehit etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Türkiye İdlib'de rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlatırken, Bahar Kalkanı Harekatı'na toplumun tüm kesimlerinden destek gelmeye devam ediyor.

İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na Sivil Toplum Kuruluşları'ndan tam destek geldi. STK'lar ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaparak Mehmetçiğe desteklerini bildirdiler.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu gibi isimler değişik illerde eş zamanlı basın toplantısı düzenliyor, Mehmetçiğe desteklerini açıklıyor.

Eş zamanlı destek açıklamasına TOBB öncülüğündü Hak İş, Memur Sen, Türkiye Kamu Sen gibi sivil toplum kuruluşları ile sanayi ve ticaret odaları katılıyor.

TGTV Başkanı Hamza Akbulut açıklamasında "Terörü kaynağında kurutmaya yönelik mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Akbulut "Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yaptığımız mücadelenin birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyoruz." mesajı verdi.

Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katıldığı ortak basın açıklamasında, "Allah ordumuzu muzaffer kılsın" denildi.