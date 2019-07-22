STK’ların vekaleten kurban bağış ücretleri belli oldu

STK’lar vekaleten kurban bağış ücretlerini açıkladı. STK’lar her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve dışında ihtiyaç sahibi mazlumların yüzlerini güldürecek.

Kurban Bayramına sayılı günler kala sivil toplum kuruluşları ( STK ) vekaleten kurban bağış ücretleri ni açıkladı. Yurt içi ve yurt dışı vekâleten kurban bağış ücretlerini belirleyen kurumlar, bu yılda milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürecek. Birçok kuruluşta hemen hemen aynı olan kurban hisse fiyatları ise ortalama 700 lira ile bin 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. Türkiye Diyanet Vakfı ( TDV ) bu yıl 100’ün üstü ülkede, Türk Kızılayı ise 51 ülkede ihtiyaç sahiplerine Türkiye’nin yardım elini uzatacak.

TDV, 100’Ü AŞKIN ÜLKEDE YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl yurt içinde ve yurt dışında bağışlanan kurbanları keserek yüzleri güldürecek. Vekâletini aldıkları kurbanları 100’ün üstünde ülkede, İslami usullere göre “Türkiye Diyanet Vakfı Güvencesiyle” keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan TDV kurban bedellerini ise yurt dışında 725 lira, yurt içinde 890 lira olarak belirledi.

KIZILAY, 180 BİN HİSSE KURBAN KESECEK

“Kurban bereketini yılboyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye” sloganı ile hareket eden Türk Kızılayı ise vekaleten kurban bedelini yurt içinde 850, yurt dışında 725 lira olarak belirledi. Onlarca ülkede yılboyu kurban bereketini yaşatacak olan Kızılay, vekalet vermek isteyen vatandaşlara 4 taksit imkanı da sunuyor. Geçen yıl 40 ülkede kurban kesimi yapan Kızılay, bu yıl 51 ülkede 180 bin hisse kurban kesimi yapacak. Kızılay ayrıca bu yıl ilk defa Afrika’daki Fildişi Sahilleri, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Komor Adaları, Asya’da Endonezya, Filipinler, Kamboçya ve Rusya, Ortadoğu’da Libya, Amerika’da ise Surinam’da kurban kesimi gerçekleştirecek.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İÇİN MEHMETÇİK VAKFI

2019 yılı vekaleten kurban bağışı kampanyasını başlatan Mehmetçik Vakfı ise kurban bedellerini bin 130 Türk lirası, 200 ABD doları ve 175 avro olarak belirledi. 1995 yılından itibaren vekaleten kurban bağışı kabul eden vakıf, bu yıl 70 bin 905 hisse kurban kesimi gerçekleştirecek. Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerindeki şehit ve gazi ailelerine dağıtılmakta, bir bölümü de taze et dağıtımı yapılamayan tüm şehit yakınlarına ve gazilere ayrıca kurban bağışında bulunan tüm bağışçılara üretimini müteakip kurban etinden yapılmış 750 gram konserve kavurma gönderecek.

AFRİKA, ASYA, FİLİSTİN-GAZZE

Geçtiğimiz yıl 20 ülkede 1 milyon 25 bin muhtaca 21 binden fazla kurban hissesini ulaştıran Cansuyu Derneği ise vekaleten kurban bedellerini bölgelere göre ayırdı. Dernek kurban bedellerini, Afrika bölgesinde 650 lira, Asya bölgesinde 720 lira, Filistin kamplarında bin 200 lira, Gazze bölgesinde 2 bin 200 lira olarak belirledi. Cansuyu Derneği 2010 yılından bu yana, bağışçılara kesilen kurbanların videolarını ulaştırıyor.

İnsani yardım Vakfı ise 90 ülkede ihtiyaç sahiplerine vekaleten bağışlanan kurbanları ulaştıracak.2018 yılında 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşan vakıf, bu yıl hisse bedelini 850 lira olarak belirledi. LÖSEV ise vekaleten kurban bedelini 1040 lira olarak belirledi.

Emrah Özcan/ HABERVAKTİM-

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