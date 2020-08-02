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Stopaj oranında indirim esnafı sevindirdi

TESK Genel Başkanı Palandöken, iş yeri kiralarında stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin, "Esnafımızın başkasının kazancı üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi böylelikle yarı yarıya düşürüldü." ifadesini kullandı.
Stopaj oranında indirim esnafı sevindirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, iş yeri sahibinin elde ettiği kira gelirinin vergisinin kiracı durumundaki esnaf tarafından stopaj yoluyla ödendiğini belirtti. 

Bu vergi yükünün uygulamada esnafın sırtında kaldığına işaret eden Palandöken, "Stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesini esnafa bayram müjdesi oldu. Esnafımızın başkasının kazancı üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi böylelikle yarı yarıya düşmüş oldu. Temennimiz bu oranın sıfıra kadar indirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, aylık 4 bin 83 liranın üzerindeki iş yeri kira gelirlerinde beyanname vermenin zorunlu olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı harcamalar da beyannamede gider yazılınca esnafın ödediği vergi, iş yeri sahibinin beyan ettiği vergiden fazla oluyor ve iade hakkı doğuyordu. Bu durumda da esnafın ödediği haksız verginin iadesini iş yeri sahibi alıyordu. Stopaj oranının yüzde 10'a düşürülmesiyle vergi iadesinin doğma ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu. Bundan böyle esnafın ödediği vergiyi bir başkası iade yoluyla geri almış olmayacak. Dolayısıyla bu konudaki büyük bir haksızlığın da önüne geçilmiş oldu."

Kaynak: Haber Kaynağı
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