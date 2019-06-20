Stratejik plan hazır

Gölbaşı Belediyesi, belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan 2020-2024 Stratejik Plan toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda üst kurul üyeleri ve çalışma grubu üyelerine bilgilendirme sunumu yapılırken; kapsamlı, katılımcı, yönetim biliminin gerektirdiği metotlarla, hizmet üretme ve sunma noktasında daha etkili ve verimli işler üretilebileceği ifade edildi.

İlçemiz ve belediyemiz analiz edildi

İlçemizin durum analizi, belediyenin kurum içi analizi, dış paydaş analizi, geleceğe bakış ve stratejik hedefler konularının ele alındığı Stratejik Plan çalışmasında yer alan misyon, vizyon, amaç, hedef ve performans göstergeleri ve bu bağlamda gerçekleştirilen faaliyetlerle, projelerin birbiriyle bağlantıları, kavramsal tutarlılıkları örnekler eşliğinde katılımcılara aktarıldı.

Tabandan tavana yayılan yaklaşım

‘100 Yılın Modern Kenti’ni oluşturmak için yola çıkan Gölbaşı Belediyesi’nde Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılan anketlerle personelin, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların, meclis üyelerinin vatandaşların yani 130 bin Gölbaşılının fikirlerini yansıtan, 2020-2024 Stratejik Planın “Tabandan Tavana” bir yaklaşımla hazırlanacağı vurgulandı.