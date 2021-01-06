Stratejik tarım ürünleri geçen yılı verim artışıyla kapattı

Tarım ve Orman Bakanlığının yakın takibe aldığı buğday, ayçiçeği, soğan ve patates gibi ürünlerde yüksek üretim artışları yakalanırken, özellikle kuru fasulye ve mısırda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yakın takibe aldığı stratejik tarım ürünlerinden buğday, ayçiçeği, mısır, kuru fasulye, soğan ve patateste alınan önlemler meyvelerini verdi.

Bakanlıkça stratejik ve fiyatı sık değişen tarım ürünlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan "Ürün Masaları", tarladaki gelişmeleri saha ziyaretleriyle yakından takip ediyor.

AA muhabirinin 9 stratejik tarım ürünü için hazırlanan raporlardan yaptığı derlemeye göre, 2020 yılı buğday üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,9'luk artışla 20,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Buğdayda, geçen yılın 10 ayında 6,3 milyon ton buğday karşılığı 2,4 milyar dolarlık mamul madde ihracatı gerçekleştirilerek net 600 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildi. Böylece 2019'da elde edilen ihracat gelirine 10 ayda ulaşılan buğdayda, 2020-2021 sezonuna ilişkin ekilişler kimi bölgelerde tamamlanırken kimi bölgelerde ise devam ediyor.

Bakliyata salgın döneminde talep arttı

Salgın döneminde bakliyata talep artarken, Bakanlık tarafından bu ürünlerde üretimin artması için özel çalışma yapıldı.

Kuru fasulyede alınan tedbirler sayesinde piyasa ürün arzında sorun yaşanmadı ve hayata geçirilen projeler ile ekim alanlarında artış gerçekleşti. Kuru fasulyede, 2020 yılında 280 bin tonla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Üretimde artış sağlayan yazlık ekiliş programı bu yıl da ülke genelinde uygulanacak.

Salgın döneminde nohuta yönelik talep artışına karşın nohut stokları ülke ihtiyacını karşılayacak seviyenin üzerinde yer aldı. Türkiye, nohut üretiminde kendine yeter durumda olurken, salgından kaynaklı arz sorunlarından ve fiyat artışlarından etkilenmedi. Türkiye'nin nohut üretimi 2020 yılında 630 bin ton oldu. Nohutta net ihracatçı olan Türkiye'nin, 2020-2021 sezonunda da aynı potansiyelini koruması öngörülüyor.

Mercimek üretiminde de salgın sürecinde alınan tedbirler sayesinde üretim aşamasında sorun yaşanmadı. Kırmızı mercimek üretimi, geçen yıl 2019'a göre yüzde 24'lük artış ile 328 bin ton olarak gerçekleşirken, yeşil mercimek üretimi yüzde 3'lük azalışla 42 bin ton oldu.

Mercimekte yeni sezon kışlık ekilişleri tamamlanırken, bu ekilişlerde yüzde 10'luk alansal artış bekleniyor.

Üretimde artış sağlayan Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi ve Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi bu üretim sezonu için de devam edecek. Artıştaki sürekliliğin sağlanabilmesi için mercimek üretimi konusunda çalışmalara devam edilecek.

Pamukta aşı umudu

Yağlık ayçiçeği üretimi de 2020 yılında yaklaşık yüzde 36 artarak 1,9 milyon tona ulaştı. Ülke genelinde hasatlar tamamlanırken, bölgesel olarak sorunlar gözlemlenmiş olsa da verimli bir sezon yaşandı.

Ülkede 2019 yılında 2,2 milyon ton olarak gerçekleşen kütlü pamuk üretiminin 2020 yılında 1,77 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Pamuk hasadı tamamlanırken, geçen sezona göre verimin ve lif randımanın daha yüksek olacağı bekleniyor.

Salgın için yürütülen aşı çalışmalarına dair olumlu haberlerin pamuk fiyatları üzerinde pozitif etki oluşturacağı öngörülüyor.

Ülke genelinde mısır hasadı tamamlanırken, bu üründe 2020 yılında 6,5 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Soğan ve patateste verimli bir sezon gerçekleşti

Türkiye, soğanda verimli bir üretim sezonu geçirirken, turfanda ekimler de yapıldı. 2020 yılı rekoltesinin bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artışla 2,28 milyon ton olması bekleniyor. Bakanlık, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki fiyat değişimleri, stok yönetimi ve hasat durumunu yakından takip ediyor.

Patateste de tüm illerde hasat tamamlanırken, verimli bir sezon gerçekleşti. Patateste turfanda ekilişleri de başladı. Patateste 2020 yılı rekoltesi bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artışla 5,2 milyon ton oldu.