Struma faciasında hayatını kaybedenler 79'uncu yılında Sarayburnu'nda anıldı

1942 yılında Struma faciasında hayatını kaybeden 768 kişi Sarayburnu Limanı'nda anıldı.

Faciada hayatını kaybeden 103'ü çocuk toplam 768 kişinin anıldığı törene, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Hahambaşı Rav Izak Haleva ve Türk Yahudi Toplumunun başkanları katıldı. Hayatını kaybedenlerin anısına denize çelen ve karanfiller bırakıldı. Hahambaşı Haleva tarafından dualar edildi. Törende konuşan Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 1942 yılında Struma'ya yardım için Türk Kızılayı ve Türk Yahudi Toplumu'nun seferber olduğunu hatırlatarak, "Ülkemin insanı için izleri hiç silinmeyecek bu trajedi İkinci Dünya Savaşı devam ederken, 70 gün süreyle, ilgili devletler nezdinde sergilediğimiz yoğun diplomatik çabalarımıza rağmen her daim yüreğimizde hissedeceğimiz derin bir acıdır. Bu tür acı olayların bir daha tekrarlanmaması için yapılması gereken, yalnızca hatırlamak ve anma törenleri düzenlemek değil tarihten ders çıkarmak ve bunu gelecek nesillere aktarabilmektir" dedi.



"TÜRKİYE EZEDLDEN BERİ MAZLUMUN YANINDADIR"



Hahambaşı Rav Izak Haleva ise bu anma töreninin Türkiye'de yapılmasının Yahudi halkı için kıymetli olduğunu ifade ederek, "Türkiye ezelden beri misafirperverdir ve mazlumun yanındadır. Bunu tarih yüzlerce kere göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu bize kollarını açtı. Çok ilginçtir burada yaşadığımız her yerde dua evlerimiz vardır. Bu ihtişamlı tabloyu nerede bulabilirsiniz? Mesela Ortaköy'de üç ibadet yeri iç içe. Dünyanın çok nadir yerlerinde bu tabloya rastlayabilirsiniz." diye konuştu.





"ANMA YAPAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"



Türk Yahudi toplumunu temsilen konuşan yazar Aaron Nommaz, "8 tane ülkenin bu işe bulaşmasına rağmen tek anma töreni yapan ülke Türkiye. Rusya'nın Romanya'nın, Almanya'nın, İsrail'in Türkiye'yi örnek alıp bu törenleri düzenlemeleri lazım. İsrail'de sadece bir 'Struma' heykeli var. Türkiye'deki gibi devlet eliyle anma yok. Yapılması lazım" ifadelerini kullandı.