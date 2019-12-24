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Su-57 savaş uçağı düştü

Rusya'nın Khabarovsk (Habarovsk) bölgesinde beşinci nesil Rus savaş uçağı Su-57'nin test uçuşu esnasında düştüğü açıklandı. Pilot uçağı fırlatma koltuğu ile atlayarak terk etti.
Su-57 savaş uçağı düştü

TASS haber ajansında yer alan son dakika haberine göre olay, Sukhoi'nin Komsomolsk-on-Amur Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Rusya'nın Khabarovsk bölgesinde, Dzyomgi Hava Üssü'nden sabah erken saatte havalanan Su-57 bir sorun yaşadı ve kırıma uğradı. Ormanlık alana düşen uçağın fırlatma sistemini kullanarak kurtulan pilot, paraşütle indiği ormanlık alandan helikopterle alındı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

YETKİLİLER YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Doğu Askeri Bölgesi Basın Servisi tarafından bölgede Su-57 model uçağın hizmet vermediği aktarılırken, herhangi bir hava olayının da tespit edilmediği aktarıldı. Servis, kaza ile ilgili olarak herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

DÜŞEN UÇAK İLK SERİ ÜRETİM Mİ YOKSA PROTOTİP Mİ?

Düşen uçağın prototip mi yoksa ilk seri üretim modellerinden mi olduğu henüz belli olmadı.

5. NESİL OLMASI BEKLENİYOR

Rus savaş uçağı Su-57 takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özelliklere sahip bulunuyor.

Henüz test aşamasında olan Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

Su-57, 5,8 saat uçarken, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

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