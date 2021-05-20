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Su alan teknede mahsur kalan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde su alan teknede mahsur kalan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarılarak karaya çıkardı.
Su alan teknede mahsur kalan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

Olay akşam saatlerinde Gölcük Değirmendere sahili açıklarında meydana geldi. Efecan Gülkıran'a ait ‘Ammar’ isimli tekne toprağa çarpması sonucu pervane arızası vererek su almaya başladı. Teknede mahsur kalarak kovalarla suyu boşaltmaya çalışan Efecan Gülkıran ile Ziya Uzun, bağırarak sahildekilerden yardım istedi. Teknedekileri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye deniz polisi gönderildi. Deniz polisi, iple bağlanan tekneyi Değirmendere vapur iskelesine çekti. Bu sırada kovalarla su boşaltmaya devam eden Gülkıran ve Uzun teknenin batmasını önledi. 

Denizi polisi tarafından karaya çıkarılan Ziya Uzun, "Tekneyi sattık. Suya indirerek, römorka bindireceğimiz bir yere almak için çıkardık. Pervane herhalde yere vurdu. Toprağı sıyırdı, kaldık öyle. Sonra polisler gelip yardım etti. O şekilde çektik. Tekneyi buradan yükleyip İstanbul Silivri'ye gönderecektik." dedi.

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