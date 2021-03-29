Su altı belgesellerini İngiltere'de çekecek

Antalya'da, su altı film yapımcısı Alican Abacı, çektiği su altı belgeselleriyle İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkenin dikkatini çekti. Belgesel kanallarında gösterilen su altı filmleriyle ünlenen Abacı, çalışmalarını İngiltere'ye taşıyor

Antalya'da yaşayan su altı film yapımcısı Alican Abacı, Türkiye Su Altı Federasyonu'nun 2019 yılında düzenlediği 'Altın Palet' adlı yarışmada birincilik aldı. Kentte çektiği kısa filmle yurt dışında 25 festivale kabul edilen Alican Abacı, filminin dünyanın dört bir yanında izletilmesinden mutlu olduğunu söyledi. ABD, Ukrayna, Fas, İspanya, İtalya dahil bazı ülkelerde gösterilen filmin konusunun, su altındaki kirlilik olduğunu söyleyen Abacı, "Aslında bu bir kısa filmden daha çok sosyal sorumluluk projesi. Denizlerin altındaki kirliliğe dikkat çekmek istedim ve bununla ilgili bir senaryo hazırlayıp çekimlere başladım. Tamamen kendi imkanlarımla gerçekleştirdim. Bu filmin ardından da birçok film çekip belgeselini hazırladım. Son olarak pandemiyle birlikte kullanımı artan maske ve plastik eldivenlerin farklı nedenlerle denize ulaşarak ekosisteme zarar vermesini anlatan belgesel hazırladım. Maskelerin ve plastik eldivenlerin en başta caretta carettalar tarafından deniz anası sanılarak yenildiğini ve ölümlere neden olduğunu ortaya çıkardım. Bu çalışmalarım da BBC başta olmak üzere birçok kanalda yayınlandı" dedi.

Türkiye'de Altın Palet'te birinci olduğunu hatırlatan, aynı filmi yurt dışındaki birçok festivale gönderdiğini vurgulayan Abacı, "25 festivalden davet aldım. 13 ülkede filmim gösterildi. İtalya ve İspanya'dan ödülle döndüm. ABD'de ise 9 festivalde yayınlandı. Çevre ve okyanus temalı festivaller benim filmimi göstermeden etkinliklerini bitirmedi" diye konuştu.

Gelecekte çevre konulu projelerin filmlerini hazırlamaya devam edeceğini anlatan Abacı, "Görüntülerimle dünyaya ve insanlara dokunmak istiyorum. Su altında çektiğim filmle bunu başardığıma inanıyorum. Denize yukarıdan baktığımızda mavi görünüyor. Fakat altında insan eliyle oralara giden binlerce ton çöp bulunuyor. Şimdi İngiltere'de çalışmalarımı sürdürüp, deniz altı yaşamının kapılarını insanlar için aralayacağım. Birçok projem var. Bir Türk olarak çevre ve dünya için güzel şeyler yapmak istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan Abacı'nın, su altı dışında Antalya'nın doğa harikası bölgesi Geyikbayırı'nda çektiği belgesel de çeşitli ödüller aldı. Her yaz yurt içi ve yurt dışından yüzlerce adrenalin sporcusunun gelerek 'Slacklining' sporu yaptığı noktada bir ay süresince görüntü toplayarak belgeselini hazırlayan Abacı, 'Uçurumun Kıyısında' adlı belgeselle, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde düzenlenen 21'inci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde birinci oldu.