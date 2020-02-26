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"Şu ana kadar numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı"

İran'dan gelerek Ankara'ya iniş yapan uçağa ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı" dedi.
"Şu ana kadar numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tahran'dan Ankara'ya getirilen ve karantinaya alınan Türk vatandaşları için, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı" dedi. Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir solunum ve benzeri sıkıntı görülmediğini bildirdi.

"TEK KULLANIMLIK MALZEMELER KULLANILIYOR"

Bütün yolculara ayrı birer odada hizmet verildiğini söyleyen Bakan Koca, "Tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor. Bu 130 kişi içinde ağırlıklı genç yolcular olduğunu söylemek istiyorum. 50 yaş üstü 11 kişi var. 15 yaş altı çocuk grubunda da 24 kişi var. Bu grupta genelde az görüldüğünü, hafif seyrettiğini bildiğimiz için altını çizmek istiyorum" dedi.

"TETKİKLERDE POZİTİF ÇIKAN BİR HASTAMIZ OLMADI"

Sağlık Bakanı Koca, 38 derece üzeri ateşi olan herhangi bir yolcunun bulunmadığını belirterek, "4 kişide soğuk algınlığı bulguları var ama ateşleri yok. Genel olarak klinik durumları iyi. Solunum sıkıntıları yok. Hassasiyet göstermemiz, Kum kenti geçmişi olan yolcuların varlığı sebebiyledir. Şu ana kadar çalışılmış numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan bir hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.

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