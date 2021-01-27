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Su dışındaki sıvılara ait bazı ölçü ve tartı aletlerinde zorunlu ilk muayene süresi 45 güne çıkarıldı

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği kapsamında bulunan, tamir ve ayar sonrası geçici damga yapılan bazı ölçü ve tartı aletlerinin ilk muayene süresi 20 günden 45 güne uzatıldı.
Su dışındaki sıvılara ait bazı ölçü ve tartı aletlerinde zorunlu ilk muayene süresi 45 güne çıkarıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da dikkate alınarak, "Mücbir Sebepler" maddesinin başlığı "Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller" olarak değiştirildi.

Daha önce söz konusu ölçü aletlerinin periyodik ve stok muayene müracaatları ile muayenelerinin yapılmasını engelleyecek ve Bakan onayıyla ertelenebilecek mücbir sebepler "yangın, deprem, sel ve benzeri" olarak sıralanıyordu. Yapılan düzenlemeyle bu olayları da içerecek şekilde "beklenmeyen haller" ifadesi eklendi ve "Ölçü aletinin periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile ertelenebilir." hükmü konuldu.

Ayrıca, servisler, muayene başvurusu alınan ölçü aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın kasım ayı sonuna kadar, ilk muayenelerini ise 45 gün içinde yapmak zorunda olacak. Daha önce ilk muayene süresi 20 günle sınırlı tutulmuştu.

Akaryakıt hacim ölçek kaplarının "maksimum izin verilebilir hata (MİH)" değerleri ise artı/eksi yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Periyodik, stok, ani ve şikayet ile tamir ve ayar sonrası ilk muayenelerde MİH değerleri de bu rakamın 2 katı olabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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